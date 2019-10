Alberto Fernández: "Lo primero a reperfilar son los precios de la canasta básica"

Con críticas al gobierno de Mauricio Macri Alberto Fernández presentó su plan "Argentina sin hambre", con el que promete terminar los problemas de alimentación de los sectores más vulnerables. "Lo primero que vamos a reperfilar son los precios de la canasta básica", planteó el candidato presidencial del Frente de Todos en un acto en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El dirigente usó el mismo término que el ministro de Hacienda Hernán Lacunza a fines de agosto pasado, cuando el funcionario anunció que extenderían los plazos de pago de deuda argentina.

Fernández convocó a sindicalistas, movimientos sociales y empresarios para impulsar el plan, que presentó en un acto en el que estuvieron el candidato a jefe de Gobierno del Frente de Todos Matías Lammens, el líder de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois, el sindicalista Héctor Daer (uno de los líderes de la CGT) y la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, entre otros.

"Vamos a reperfilar los precios de la canasta básica Argentina", planteó Fernández, que dijo que no quiere "gobernar para algunos, sino para todos". Además pidió que haya unidad para combatir la problemática del hambre. "El único mensaje que quiero dejarles hoy es: olvidemos toda diferencia y juntémonos a terminar, de una vez y por todas, con el hambre en la Argentina. No me importa de donde vengan, hagamos la batalla más sensata que podemos hacer", reclamó.

La presentación del plan fue a menos de tres semanas de que se desarrollen las elecciones generales, y a pocos días de la difusión del índice oficial el INDEC sobre la pobreza, que indica que subió a 35,4%. "El hambre es la primera preocupación que tengo junto con las necesidades de los que más padecen", aseguró el candidato del Frente de Todos.