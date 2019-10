Kicillof dijo que hay gente que "se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo" y Bullrich lo cruzó

Con polémica, en campaña, Axel Kicillof criticó la gestión de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires y aseguró que por el impacto de la crisis económica "hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo". La respuesta oficial no tardó en llegar: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cruzó al candidato a gobernador bonaerense del Frente de Todos, del que dijo que "justifica el narcotráfico como forma de vida".

A tres semanas de que se desarrollen las elecciones generales, fue consultado sobre el consumo y venta de drogas y evitó responder responder si la legalización de la marihuana ayudaría a combatir el narcotráfico. "No lo tengo claro", dijo, y luego indicó que está de acuerdo en cuanto a su uso medicinal: "Es necesario trabajar más en ese sentido. Se necesita capacidad de implementación y organización".

Luego dijo que en una de sus recorridas como candidato en la Provincia, un cura de Morón le dijo que, por el desempleo, más personas se volcaron a la venta de drogas. "Hay más gente que se dedica a vender droga porque se quedó sin laburo", afirmó, invitado a Debo Decir, y consideró que no hay que perseguir al "pequeño consumidor" sino a los "peces grandes".

Además, con fuertes críticas a Vidal consideró que la gobernadora bonaerense, que compite por la reelección, plantea "más de lo mismo" y cuestionó el nivel de endeudamiento de la Provincia. "Cuando asumió la deuda era de U$S9 mil millones y ahora es de U$S12 mil millones", advirtió. "Se endeudaron muchísimo en dólares, con vencimientos cortos y tasas altas, y sin correlato en aumentos presupuestarios u obras o nada parecido. Por ejemplo, si ves el presupuesto de este año tiene 30% de caída en gasto de Seguridad respecto a 2015", cuestionó.

Calificó a la gestión de la gobernadora como "una de las peores" de la historia de la Provincia, la acusó de no cumplir ninguna de sus promesas y de empeorar todos los indicadores que había desde la gestión de su antecesor Daniel Scioli. "La educación y la salud están muy mal. No fueron prioridades, Vidal se dedicó más al marketing que a la gestión", criticó.

Dijo también que la gobernadora y el presidente Mauricio Macri "son lo mismo" y que la gobernadora "tuvo problemas por subordinarse al Presidente". "Se dedicó a cubrirlo, nunca se distanció, yo creo que porque está de acuerdo", afirmó. "Si hubiera hecho algo para ayudar a los bonaerenses se tendría que haber enfrentado con Macri", insistió.

Bullrich: "Kicillof justifica el narcotráfico como forma de vida"

La ministra de Seguridad acusó al candidato K de "justificar el narcotráfico como forma de vida". "Me parece que está justificando a quienes laburan de narcotraficantes, y eso no está bien. Vos no podés naturalizar a quienes trabajen de narcos o de mulas, eso es justificar el delito como forma de vida y es exactamente lo contrario a lo que nosotros pensamos y hemos hecho durante nuestra gestión", replicó.

Recordó que persiguen a los narcotraficantes y que los "meten presos". "Durante 4 años detuvimos a narcos muy pesados que el gobierno anterior dejó que se instalaran en la PBA para armar su negocio. Con su declaración pareciera de que Kicillof busca convertir a la PBA en una zona liberada", escribió la funcionaria en su cuenta de Twitter.

Luego dijo que la sociedad "es consciente de la importancia del significado que tiene en su vida la disminución de los búnkers de droga" y alertó que en el caso de que el kirchnerismo gane las elecciones "si llegan a levantar esta política con la idea de que van contra los grandes narcos, van a tener muchos problemas". "En ese caso van a volver a subir los índices de seguridad que nosotros bajamos. Si eso llegase a pasar, vamos a confrontar modelos", indicó, en diálogo con Infobae.