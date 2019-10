Coti Sorokin sufrió un accidente en la ruta junto a su banda

Al igual que tantos otros músicos que recorren kilómetros y kilómetros todas las noches para cumplir con sus compromisos laborales, Coti Sorokin y su banda asumen riesgos cada vez que se suben a su combi. Y este fin de semana fueron víctimas de un accidente en la ruta que, afortunadamente, no pasó a mayores.

Después de brindar un show en Asunción, Coti y sus músicos se subieron a la combi para viajar rumbo a Corrientes, donde tienen una presentación esta noche. Pero mientras circulaban por Formosa el vehículo perdió una de sus ruedas y terminó en la banquina de la ruta.

En el lugar no había señal, así que tuvieron que esperar dos horas hasta que finalmente pudieron comunicarse con alguien para que los auxiliara.

El cantante subió una foto mostrando cómo quedó el eje trasero del vehículo, y escribió: "Así quedó la combi que nos llevaba desde Asunción a Corrientes. Estamos todos bien. Después de 2 horas nos rescataron y ya estamos nuevamente de camino a Corrientes. No nos damos por vencidos. Esta noche además la vamos a detonar entera”.

Durante la espera, sin perder el humor, Coti grabó una serie de videos que luego subió a las Stories de Instagram, mostrando cómo fue el episodio. “Camino de Formosa a Corrientes y miren lo que pasó: se salió una rueda, estamos en el medio de la ruta, encontramos un tornillo y la rueda se perdió por allá. Varados bajo la lluvia, intentando hacer algo... No sabemos qué hacer, estamos sin cobertura”, dijo el músico.

“Ahí viene un auto, vamos a tratar de hacerle dedo”, se lo escucha decir después, mientras muestra uno de los intentos por parar a alguien en vano hasta que finalmente se produce el tan ansiado “rescate”, tal cual lo cuentan mientras se los ve traspasando los equipos a la camioneta que los llevó a destino.

“Llegamos a Corrientes sanos y salvos con más ganas de tocar que nunca”, publicó luego junto a su banda “Los Brillantes”, ya instalados en la capital provincial, horas antes del show, del que por supuesto también compartió muchas fotos y videos. Celebrando el hecho de haber podido tocar, pero por sobre todas las cosas, de que todo haya terminado en una anécdota, cuando pudo haber sido una tragedia de las tantas que ocurren en las rutas del país.

Coti tiene varios shows programados para octubre: el 13 en Coronel Suárez, el 17 en Lincoln, el 18 en General Villegas, el 19 en General Alvear, y el 20 en Chivilcoy.

El músico estuvo en el centro de la polémica recientemente por sus comentarios contra Diego Torres, quien en una entrevista con un medio español dio a entender que él es el autor de la canción “Color esperanza”.

“Los éxitos no hay que entenderlos, se tienen que disfrutar. Hay que tratar de no volverse loco y tampoco luchar contra ellos. Para mí haber hecho esa canción (en referencia a ‘Color esperanza’) jamás fue una presión, sino una bendición”, dijo Torres a La Vanguardia de España.

A lo que Coti le respondió a través de Instagram: “Si vos contás la verdad se acaba esta polémica idiota que me da mucha pereza y tengo cosas mucho más interesantes que hacer. Pero me obligás a responder, amigo. Estoy intentando ubicarte así hablamos. No lo consigo…”

Y agregó: “Me cansé de quedarme callado y voy en defensa propia. Si no, quedo como un mentiroso y eso no lo voy a aceptar”.

Fuente: Teleshow