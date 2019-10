Alarma en Boca: Wanchope sufrió una lesión muscular y se perdería la revancha ante River

No siguen siendo días fáciles para Boca. Luego de la dura derrota frente a River en el Monumental, hoy Gustavo Alfaro recibió una mala noticia: Wanchope Ábila sufrió una lesión muscular que lo marginará de la revancha en la Bombonera. El delantero era número puesto para tratar de revertir la serie por Copa Libertadores.

Si bien no se hizo oficial, el ex hombre de Huracán y Cruzeiro habría sufrido un desgarro que le demandará cerca de tres semanas de recuperación. De esta forma, Alfaro no lo podrá contar para el compromiso en la cancha de Boca, teniendo que rearmar la parte ofensiva de un equipo que está obligado a hacer goles.

Vale la pena recordar que Wanchope había sufrido una avulsión parcial en el aductor derecho luego del partido ante Liga de Quito en la Bombonera (28/8). Esa lesión lo marginó de varios partidos, pero pudo completar los 90 minutos en el Monumental sin haber mostrado síntomas de dolor. Habrá que aguardar para saber si tiene relación con esa lesión o se trata de algo nuevo.