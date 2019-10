Imputaron al cura Moisés Pachado por abuso sexual agravado

Durante la jornada del viernes, el fiscal de Belén imputó al cura Moisés Pachado por los siguientes delitos: Primer Hecho: Abuso sexual con acceso carnal agravado por ser el autor ministro de un culto (previsto y penado por el Art. 119, tercer párrafo en función del cuarto párrafo inc. "b" del Código Penal); Segundo Hecho: Abuso sexual simple agravado por ser el autor ministro de un culto - un hecho continuado (previsto y penado por el Art. 119, primer párrafo en función del cuarto párrafo inc. "b" del Código Penal).

En tanto, por resolución, dispuso que se le practique al párroco pericia psiquiatra en sede del Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) el próximo 11 de octubre a las 8 horas, con los puntos de pericia que propuso la querella.

Asimismo, se dispuso que el próximo martes 8 de octubre se le practique, en sede del CIF, las pericia psiquiatra y psicológicas a la víctima con el control de la perito de parte Lic. en Psicología, Isabel González.

La denuncia

La grave denuncia en contra del cura Pachado salió a la luz en diciembre del año pasado, primero la acusación fue en el muro de Facebook de la víctima, una mujer mayor de edad, pero luego fue plasmada en una denuncia penal ante la Fiscalía de la Tercera Circunscripción Judicial de Belén.

En aquella oportunidad, la mujer contó en su red social que los aberrantes hechos ocurrió en 1997 cuando tenía 9 años y colaboraba en la iglesia de la localidad belicha de Hualfin, donde el ahora imputado era quien daba las misas.

Recordó la mujer que un día, Pachado le pidió que se quedara después de la misa para ayudarlo a acomodar unas cosas en al sacristía, a lo que ella aceptó “(...) luego vino desde atrás y me besó, después me llevó a su dormitorio donde me sacó la ropa y me tocó mis partes íntimas. Le pedía que no lo hiciera mientras lloraba (...) Me dijo que era un secreto entre nosotros, que no le contara a nadie y me fui corriendo ...” relató primero en la red social y luego, ante la Justicia, la joven víctima.

Por su parte, Pachado negó rotundamente la acusación agregando que por qué esperó tanto tiempo para realizar la denuncia, “siempre estuve volviendo por mis pagos y nunca me anduve escondiendo”.