Los picantes comentarios de Pampita sobre la foto de Luciano Castro

Las fotos sensuales de Luciano Castro estuvieron en boca de todos ya que se viralizaron por las redes sociales. Muchos famosos opinaron al respecto y fue su mujer, Sabrina Rojas, la primera en reconocer que las imágenes pertenecían a su marido.

Luego fue el turno del actor, quien aseguró que no le importaba que lo vieran desnudo, pero sí que le daba mucha pena por sus hijos, Mateo, a quien tuvo con una mujer que no es conocida en los medios, Esperanza y Fausto, los niños que tuvo con Sabrina fruto de su amor.

Sin embargo, el tema no terminó ahí porque fue tratado en varios ciclos como, por ejemplo, el de Pampita. Al ver las imágenes del galán, la conductora realizó un pícaro comentario en su programa: “¡Epa! No sabíamos de estos encantos. ¡Qué bien que está! Si esto está así, no quiero pensar cómo se puede poner. Qué bárbaro”.

“Tenemos una amiga que pasó por ahí... le voy a poner emoji de aplausitos a mi amiga, que justo hoy no vino”, continuó. La persona en cuestión sería la actriz Julieta Novarro, quien habría tenido un romance con el actor en su juventud.

Por último, Pampita expresó: “¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien! ¡Y muy bien Luciano también!”.

DiarioShow

