El "Indio" Lucio Rojas fue operado del tumor con éxito

El "Indio" Lucio Rojas fue operado de un tumor con éxito, según informaron desde el equipo de médicos del Sanatorio Allende de la Ciudad de Córdoba.

La intervención quirúrgica finalizó al mediodía tras durar cuatro horas. El cantante seguirá en terapia intensiva porque requiere cuidados intensivos y a la tarde de este viernes se conocerá el parte médico.

Su hermano, Jorge Rojas, precisó que durante unos estudios de rutina le encontraron un tumor en la zona abdominal.

"Vino por otra cosa al sanatorio. Tuvo unos estudios de rutina, le encontraron en la zona abdominal un tumor y bueno empezaron los trámites rápidamente y decidió el equipo médico hacer la extracción lo antes posible", detalló.

Según le explicaron los especialistas tras la cirugía "seguramente va a haber una segunda etapa con un tratamiento para seguirlo de cerca y que esté bajo control".

El "Indio" Rojas tiene 42 años y en palabras de Jorge "es un chango fuerte y con mucha fortaleza física y mental también".

"Nosotros le estamos haciendo también el aguante acá y con toda la energía puesta en que puede salir bien", destacó.

Antes de ser ingresado el artista filmó un video y sostuvo que el equipo médico está dispuesto "a sacar el intruso de la zona abdominal, es una operación bastante compleja".

Agradeció el apoyo de sus fans por las cadenas de oraciones y reconoció: "Me tomó por sorpresa, me costó asimilar lo que me está pasando, los médicos están con pronósticos favorables, confiados que será bueno y favorable"