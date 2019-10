La Corte convalidó otro fallo que libera a un jubilado de pagar Ganancias

La Corte Suprema dejó firme una sentencia de Cámara a favor de un jubilado y lo liberó definitivamente de pagar impuesto a las Ganancias, en una decisión que abrió una discusión entre jueces y abogados previsionalistas, que no concluyen si el máximo tribunal convalidó o amplió el criterio de "vulnerabilidad" que había definido en marzo pasado, cuando sentó la jurisprudencia.

El máximo tribunal decidió no tratar (y por lo tanto, convalidar) un fallo de la Sala 2 de la Cámara de la Seguridad Social, conocido como caso Carderale. En esta sentencia, la Cámara apeló a criterios de integralidad del haber y proporcionalidad para definir que el jubilado no debía ser alcanzado por el impuesto a las Ganancias. La Corte, el 26 de marzo último, había apelado a un concepto de "vulnerabilidad" que hacía hincapié en la condición personal de cada litigante para otorgar o no el beneficio.

La Corte utilizó el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial para no tratar el caso y, por lo tanto, dejarlo firme. Así, no discutió los fundamentos del caso, lo que algunos interpretaron como una ampliación de criterios para decidir si los jubilados deben pagar Ganancias y, por lo tanto, el paso previo para una avalancha de reclamos (en la actualidad, unos 300.000 jubilados de todo el país están alcanzados por el impuesto).

El 26 de marzo pasado, los jueces Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Elena Highton de Nolasco decidieron que la jubilada María Isabel García no debía pagar impuesto a las Ganancias. En su fallo conjunto, hablaron de una resolución "eminentemente social" del reclamo, de "igualdar real de oportunidades y de trato" y de fijar el criterio no exclusivamente por aspectos patrimoniales. sino por cuestiones de vulnerabilidad.

La "vulnerabilidad", sin embargo, no se especificó, aunque se entendió que obedecía a cuestiones de edad y de salud.

El fallo "García" sentó jurisprudencia y los tribunales inferiores adecuaron de allí en más sus criterios a este nuevo dictamen. Los jueces también pidieron una nueva ley al Congreso, que en la última reforma del impuesto a las Ganancias fijó que un jubilado debe pagar el tributo si gana más de seis veces la mínima.

Fuentes tribunalicias aclararon que el caso García sigue siendo el criterio que funda la jurisprudencia para definir si un jubilado debe pagar Ganancias y sugirieron que, aunque la Corte no trató el caso, Carderale habría reunido condiciones de edad y salud para ser considerado "vulnerable".

El abogado previsionalista Gabriel Greizerstein explicó: "En García, la Corte introduce varios temas. Por ejemplo, dice que el Congreso debe determinar una capacidad contributiva diferente para el jubilado y también introduce la cuestión de vulnerabilidad, no trata a todos por igual". Y agregó: "La Sala 2 es la que más ha hecho en términos de progresividad con los jubilados. Carderale habla de la integrabilidad del haber, un concepto que se puede aplicar a todos y no como García, que tiene que ver con cierta edad y condición de salud", comparó.

El abogado Adrián Troccoli sostuvo: "En mi opinión, la Corte no quiso resolver una cuestión procesal, porque en Carderale falta la defensa de AFIP (el fisco es el que cobra el impuesto, aunque lo retiene Anses en el recibo de sueldo)". Y agregó: "En la praxis, la teoría de la Corte es que si la persona está jubilada, no paga Ganancias, porque no hay certificados médicos o problemas de salud planteados en muchas demandas".