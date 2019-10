Separan a directivo de escuela rural por supuestas irregularidades

Tras una fuerte reacción de la comunidad de Tapso contra la dirección de Pedro Villalba, desde el Ministerio de Educación de la Provincia decidió separar del cargo al docente mediante la resolución 148/19.

Villalba había sido nombrado Director Organizador de los establecimientos rurales de Colonia de Achalco, La Calera y Albigasta en el año 2012 y se encuentra sospechado de irregularidades en la administración de los fondos de diferentes programas para los estudiantes.

Según el intendente Jorge Coronel, la parte más grave de las irregularidades seria la falta de cuentas que impediría el acceso a programas a los estudiantes. “La parte más difícil de esta situación es sobre la rendición de programas en la cual hoy los jóvenes de nuestras jurisdicciones van a ser afectados, en esa situación se tendrá que hacer las investigaciones, además, los jóvenes no van a poder recibir los distintos beneficios que venían teniendo de la escuela secundaria”, comentó en diálogo con Radio Valle Viejo.

En tanto, Olga Burella, subsecretaria de Educación de la Provincia, explicó que Villalba fue separado de la dirección por no cumplir con los objetivos propuestos. “El profesor Pedro Villalba no es interino en su cargo es Direcctor Organizador, y esta figura tiene un tiempo de duración. En las tres dimensiones de gestión que tiene la institución, en el orden institucional, administrativo y pedagógico, no ha cumplido con ninguno de los objetivos propuestos. Villalba ha llevado a la escuela prácticamente durante toda su gestión a una situación de desgobierno total, no asistía. No cumplió con la función por la que fue designado y dejó a la escuela en un estado de abandono total”, apuntó.