Será feriado el sábado 12 de octubre y el 14 día no laborable

El feriado nacional por el Día del Respeto a la Diversidad Cultural será “inamovible” para el próximo sábado 12 de octubre. A su vez, el lunes siguiente, el 14, será día no laborable.

Esto significa que no será “trasladable”, como ocurrió en otras oportunidades. En cambio, el Gobierno nacional determinó para este año que sea el empleador quien defina si el empleado trabaja o no el 14 de octubre, día no laborable con fines turísticos.

Se descuenta que no habrá actividad en los bancos ni en la administración pública, como ocurre en los días no laborables.

El próximo feriado nacional, que tendrá lugar fuera del fin de semana, será el lunes 18 de noviembre, por el Día de la Soberanía Nacional. Le siguen el del 8 de diciembre (domingo) y el del 25 de diciembre por Navidad, que cae miércoles.

El Día por el Respeto a la Diversidad Cultural se conmemora en Argentina desde el año 2010. Antes de esa disposición gubernamental, en cada aniversario de la llegada a América de Cristóbal Colón se celebraba el “Día de la Raza”, según lo estableció un decreto del presidente Hipólito Yrigoyen el 4 de octubre de 1917.