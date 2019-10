Tras conocerse la resolución de la Corte Suprema de Jusiticia de la Nación, que obliga a Nación a compensar a las provincias que reclamaron que la medida afectaba las arcas provinciales de manera inconstitucional, el fiscal de Estado de la Provincia, Carlos Bertorello, ponderó el fallo y sostuvo que se trató de “un buen fallo” del máximo tribunal.

En díalogo con LA UNION, Bertorello dijo que lo que resultó por la Corte Suprema “es un fallo que restableció el estado de derecho que había sido violado” y que, si bien “nosotros entendemos que lo que debía hacerse era anular el decreto porque era un decreto mal redactado, mal hecho, no reunía las pautas propias de la ley de procedimientos administrativos y era violatorio de disposiciones constitucionales y de normas intrafederales, la Corte supongo que tuvo un criterio de evitar un deterioro a aquellas personas que se pudo haber beneficiado con estas medidas del Gobierno nacional y, con cierto sentido de justicia, le ha impuesto la obligación al tesoro nacional.

El fiscal de Estado también criticó los dichos del ministro de de Justicia de la Nación, Germán Garavano, “que, con bastante desatino, dijo que era una fallo que tenía un sesgo peronista”. Sin embargo, reconoció que el ministro “tiene razón en cuanto a que no va a ser sencillo la determinación del monto que corresponde al valor del IVA” que se deberá compensar a cada provincia.

En ese sentido, explicó que es difícil determinar “la incidencia que tiene el IVA en cada provincia porque hay que ver qué se consumió y cuánto de IVA no se cobró por los productos consumidos. No es una cosa sencilla, pero siempre hay formas de calcularlo, y eso se verá en su momento.

En tanto que en el caso de ganancias, consideró que será más fácil “porque eso está determinado en cuanto a la cantidad de gente que no se le descontó. Es más sencillo que el tema de la disminución del IVA, pero eso no esta fijado en la sentencia, es un procedimiento posterior”.

Sobre este punto, al momento de presentar la acción de inconstitucionalidad, Catamarca estimó que por las modificaciones en ambos impuestos tendría una pérdida de 1.166 millones de pesos.

Además de lo complejo que será determinar el monto de la compensación que debe recibir la Provincia tras el fallo de la Corte Suprema, Bertorello también puso calma respecto de cuándo Catamarca podría cobrar esos fondos. “Los fallos de este tipo siempre se demoran. San Luis, con sentencia firme desde el 8 de diciembre de 2015 al día de hoy, no cobró nada del 15 por ciento que se le retenía de la coparticipación para Anses. En 4 años, no se implementó la forma de pago y la Nación no pagó. Siempre este tipo de cosas lleva tiempo”, concluyó.