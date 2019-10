Se conmemoró los 30 años de los derechos del niño, niña y adolescente

A los 30 años de la conmemoración de la declaración de los derechos del niño, María Carrizo, subsecretaria de Familia, participó de las actividades previstas en conmemoración a este día. En este sentido, dijo que es fundamental cumplir con la convención de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, “los niños ya no son objetos de protección paternalista por parte del Estado, sino que hay que otorgarles reconocimiento y reconocer sus derechos y protegerlos, que es lo que buscamos desde el área”, explicó.

A su vez, aclaró que el objetivo del Ministerio es generar herramientas para cada edad, y avanzar en las políticas públicas de acuerdo a las necesidades de los chicos, sobre todo en lo que tiene que ver con vulneración de sus derechos. “Dentro de este trabajo detectamos que los niños están preocupados por sus derechos sexuales y reproductivos, quieren conocer cómo cuidarse, cómo proteger su cuerpo, es por eso que nos parece muy importante reconocer sus derechos y exigir su cumplimiento”, aclaró.

A su vez, Carrizo reflexionó sobre la importancia de la Educación Sexual Integral (ESI), y explicó que “la ESI fue la que le dio a la Subsecretaría de Familia la intervención en muchos casos de abuso sexual infantil y de maltrato infantil. También, logró que los adolescentes abandonen los estereotipos de género y que ya no hagan diferencia entre varones y mujeres y que puedan ser más inclusivos, como así también, disminuir la discriminación y el que aprendan a respetar otras identidades, que no se pueden negar porque están en nuestra sociedad. Hablar de una educación inclusiva me parece que es el gran desafío de esta generación, habilitándoles la palabra con sus cosas, sus creencias, lo que pretenden, lo que quieren, porque ellos serán las personas que el día de mañana van a estar en nuestra sociedad y es nuestra responsabilidad formarlos”.

Línea 102

Por otro lado, Carrizo destacó la importancia de la línea 102 y explicó que “para nosotros es una política pública, que es la que permite que la comunicación sea directa y denuncien, gratamente. Este año fue cuando más llamaron. A veces nos dicen sus nombres, a veces no. También sirve para evacuar sus dudas, con preguntas “de por qué sus padres están separados”, y como esas otras más. La violencia es un factor detonante en los chicos y nos preguntan por eso. Eso también nos ayuda a modificar nuestra forma de actuación y cómo tenemos que llegar a ellos”.

A su vez, comentó que dentro de las estadísticas mensuales que realizan, desde enero que comenzaron con 10 llamadas, en el último mes se registraron 70 llamadas.

“En el trabajo de protección de niñez, somos todos los organismos del Estado que participamos, los tres poderes, en relación a lo que se refiere al área de Familia. Hasta el momento, se detectaron 94 casos de niños y adolescentes en riesgo por abuso sexual. Esto gracias a la línea 102. Ahora falta la intervención de la Justicia. Si bien los números asustan, lo importante es que pudimos romper con el silencio ante estos casos. Dentro de sus características, la ASI (Abuso Sexual Infantil) es el delito más aberrante y difícil de afrontar, por eso es tan importante romper con este esquema”, explicó Carrizo.