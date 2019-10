Descuento en IVA y Ganancias: Dalmacio Mera se expresó sobre el Fallo de la Corte

El Senador por la provincia de Catamarca, Dalmacio Mera, brindó declaraciones este martes sobre la medida de la Corte Suprema, luego de que ésta fallara a favor de un grupo de provincias. Recordó, también, la iniciativa presentada en el Congreso en Agosto de este año, junto a otros Senadores para compensar a las provincias.

"Conceptualmente el Fallo de la Corte ha avalado lo que dijimos nosotros en Agosto de este año cuando presentamos el proyecto de ley, que no es otra cosa que lo que dice la Constitución. Así que es un fallo que está dentro de la lógica, como lo que está planteado en el proyecto que presentamos con el Senador Caserio, el Senador Luenzo y otros senadores, que no puede la Nación disponer de fondos que no son propios y que son de las provincias."

"Tendría que haber sido una ley del Congreso y creo que lo lógico hubiese sido que el Presidente convocara a los gobernadores y les planteara una situación y una propuesta de solución para ver quienes podían o quienes no podían, porque como dijimos en su momento cuando presentamos el proyecto las situaciones de las provincias son diversas, son distintas, algunas están más comprometidas que otras. Muchas estaban en situación de obra y con distintos contratos que tenían vencimiento; en fin, comprometidas con un montón de cuestiones que se prevén a principio de año o, en realidad, a fin de año cuando mandan sus presupuestos.”

"El costo lo tiene que afrontar quien toma la decisión. Nación tomó una decisión y tiene que afrontarlo con sus propios costos y vamos a trabajar para que no se baje esa decisión. Ayer hemos tenido los nuevos datos de pobreza, que son más graves que los de Agosto, cuando se tomó esta medida. Nosotros estamos de acuerdo con que se enfrente la situación de pobreza que se ha generado, ahora la herramienta que toma cada Gobierno en uso de sus facultades tiene que ser con sus propios fondos."