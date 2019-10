Continúa el lamento por las langostas: “Espero que nos den una ayuda

La plaga de langostas siguen generando inconvenientes y el drama para los productores no tiene fin. No sólo advierten la llegada de una nueva manga sino que el insecto ya habría reproducido y depositado sus huevos. En diálogo Radio Valle Viejo con uno de los productores afectados, confirmo este punto indicando “la producción del huevo está, así que sí se combate no sé cómo se va a trabajar con esto otro”. Sosa, quien cultiva alfalfa dijo que no bajará los brazos pero reclamó ayuda. “Espero que nos den una ayuda para poder seguir sembrando”, acotó quien reconoció que la comuna de Huillampima sí se hizo presente. Sosa además confirmó que la mayoría de las producciones de Nueva Coneta y Colonia del Valle se perdieron en su totalidad.

Desde la provincia, recordemos que se conformó un Comité de Emergencia, el que se va a reunir el próximo jueves para determinar el plan de acción. Justamente es esto lo que molesta a los colonos, quienes esperaban mayor celeridad, sobre todo porque la expectativa sobre el trabajo del avión fumigador no se cumplió y las producciones ya se perdieron. En el mientras tanto, se apela a estrategias caseras y que ya estaban olvidadas, para poder combatir al insecto que llegó desde Paraguay y que ya se instaló en la zona.