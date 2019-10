Repudian la agresión de docentes en la Esc. N° 994 y las declaraciones de una funcionaria de Educación

Convocados por ATECa, docentes se movilizaron en la jornada de ayer, en apoyo a las docentes agredidas de la Escuela N° 994 “Rivadavia Belgrano”. Dos docentes del este establecimiento habrían sido agredidas verbalmente la semana pasada por los progenitores de un alumno del Nivel Primario.

Por este hecho, la vicedirectora del establecimiento debió ser hospitalizada en terapia intensiva, tras la violenta discusión, quien se encuentra recuperándose paulatinamente.

Según los docentes, la violencia es frecuente. En este caso en particular, en reiteradas oportunidades, amenazaron con denunciar penalmente al establecimiento y a los mismos docentes, adjudicando los continuos problemas de indisciplina del menor.

Desde la Justicia advirtieron que, en principio, no hubo delito y adelantaron que la Fiscalía de turno investigará el hecho denunciado en la Unidad Judicial N° 1 el miércoles pasado.

Por su parte, Jorge Molas (ATECa) explicó que “la movilización no es solo para repudiar el accionar de los padres y los hechos de violencia en general que se viven en los diferentes establecimientos educativos, sino también las declaraciones de la directora de Nivel Primario, Mónica Moreno, quien habría manifestado que los docentes no saben manejar la situación con los padres, minimizando lo ocurrido y, lejos de preocuparse por la salud de la docentes, buscó minimizar la situación”. “A su vez, hay que aclarar que el Ministerio no brindó el acompañamiento al cuerpo docente como declaró la directora y, en el caso de la supervisora Rosa Sotomayor, tampoco estuvo porque estaba de viaje fuera de la provincia”, explicó.

A su vez, Molas aclaró que “esto no es como dice Moreno, que este caso de violencia es un hecho aislado, ya que los docentes pasan por eso casi todos los días. Tenemos casos testigos como son los de la escuela San Martín, Valle Chico, Los Terebintos, donde los docentes también fueron agredidos. Esto no pasa solo acá, en el interior también pasa por lo mismo”.

El objetivo también fue poner a disposición de las docentes el apoyo del gremio y de los profesionales por cualquier acción que deseen iniciar.

Por otro lado, Molas dijo que desde ATECa están evaluando realizar una presentación formal ante el Ministerio por las declaraciones de la directora de Nivel Primario, Mónica Moreno.