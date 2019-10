Se viene el segundo torneo IRT que organiza la Asociación de Ajedrez

El próximo 12 y 13 de octubre, organizado por la Asociación Catamarca Ajedrez, se realizará por segunda vez en la historia un torneo IRT, bajo el marco del “Respeto a la Diversidad Cultural”. Este apasionante torneo se desarrollará en el Club Social 25 de Agosto y se va a jugar a 6 rondas, a un ritmo de una hora más 30 segundos por jugador.

El presidente de la Asociación Catamarca Ajedrez, Rubén Vega, señaló que “será un torneo clasificatorio para las Finales Argentinas en las categorías Sub 2000, Sub 1700 y Sub 1400. Esta última es una categoría nueva que ha implementado la Federación Argentina de Ajedrez (FADA); y que es para los jugadores aficionados que no tienen ELO y que son entusiastas del ajedrez y que, hasta ahora, no tenían un lugar en torneos argentinos organizados por FADA

“Por primera vez, se va jugar en Catamarca este rango, y los jugadores van a poder participar de las Finales Argentinas, que se van a desarrollar del 15 al 18 de noviembre en la ciudad de Termas de Río Hondo, de la provincia de Santiago del Estero”, resaltó.

“Invitamos a todos los ajedrecistas y este torneo va tener un costo de inscripción de $ 300, más el canon FIDE”.