Scarpino: “En la A1 todos los partidos son a todo o nada”

Ateneo Mariano Moreno sigue con su puesta a punto, pensando en la Liga Nacional A1 que organizará la ACLAV. Uno de sus refuerzos, el central Maximiliano Scarpino, habló con LA UNION, luego de la práctica que tuvo “El Lobo” en el Club Hindú hace unos días.

En primer lugar, dijo: “De a poco nos vamos moviendo y armando el grupo, que va a afrontar la Liga A1”. Y siguió hablando de la posibilidad que hubo de llegar a Ateneo hace dos años que no se dio: “Estaba al tanto del esfuerzo que hizo Ateneo para poder traerme. Hace dos años estuve muy cerca de llegar, pero no se dio porque me surgió otra posibilidad. Este año, estoy muy contento de poder estar y ser parte de Ateneo”.

Sobre el grupo: “A la mayoría de los que vienen de afuera los conocía, a Riganti, a Giustiniano y a Renato, con ellos compartí equipo. A los otros los conozco de vista, pero de a poco nos vamos a ir conociendo”.

Cerró: “La A1 es a todo o nada todos los partidos. Hay que intentar de jugar bien y así vamos a poder tener chances de jugar con cualquiera”.