El cambio de vida de Vicky Xipolitakis, a la espera del divorcio con Javier Naselli

“Fue la primera vez que se me cayeron las lágrimas delante de Salvador”, indicó Vicky Xipolitakis que luego aclaró que su llanto fue “de felicidad” al escuchar que por primera vez su hijo la llamó “mamá”.

Salvador Uriel tiene nueve meses y nació fruto del amor de la modelo con el banquero Javier Naselli, de quien se separó a fines de julio en medio de una denuncia por violencia de género. Horas más tarde del episodio que relató Xipolitakis, él se fue a Nueva York, en donde vivían juntos hasta que ella viajó a Buenos Aires para dar a luz a su hijo y a donde regresarían cuando el bebé fuera un poco más grande.

“El papá nunca más preguntó cómo está su hijo. Ni a mí ni a nadie”, aseguró Vicky a Teleshow sobre la actitud de Naselli desde que abandonó la Argentina. “Yo estoy mejor, voy a salir adelante con todo. Mi mejor regalo fue que Salvador me dijo mamá”, destacó sobre la conmovedora sensación que tuvo al escuchar a su hijo llamarla así.

Con respecto a la causa judicial, Vicky Xipolitakis y Javier Naselli están en pleno trámite de divorcio, motivo por el cual este viernes una abogada del estudio de Fernando Burlando viajó a Nueva York para seguir de cerca los trámites ya que la pareja contrajo matrimonio en los Estados Unidos.

Mientras tanto, en NYC la abogada Elba Marcovecchio continúa trabajando para que se solucione lo antes posible el conflicto entre Xipolitakis y Naselli. Según pudo saber Teleshow, ya hay fecha de audiencia por el divorcio entre ambas partes. Allí, también se deberá llegar a un acuerdo sobre la cuota alimentaria de Salvador Uriel.

“No quiero saber nada más con todo esto. Solo quiero que se termine”, manifestó Vicky sin querer brindar demasiadas precisiones sobre su presente, alejada de los medios y abocada a la crianza de su hijo.

Acompañada por sus amigos íntimos y familiares, la modelo optó por bajar el perfil mediático hasta que se solucionen las cuestiones legales con su ex marido.

Acompañada por sus amigos íntimos y familiares, la modelo optó por bajar el perfil mediático hasta que se solucionen las cuestiones legales con su ex marido. Además, está trabajando en su nuevo emprendimiento en su faceta como empresaria: lanzó una línea de labiales, Viky by in your face.

“Estoy muy feliz y ansiosa. ¡Me volví a casar con mi trabajo”, aseguró a Teleshow quien describió los tres colores que está comercializando: “Rojo veneno, para que todos caigan a sus pies con sus besos fulminantes; Fucsia Vicio, para que su boca sea una fiesta y estallen de alegría con tus viciosos besos; y Natural Verdad, para que siempre iluminen con tus labios porque en lo natural está la verdad”.

Acostumbrada a agasajar a sus fanáticos, Xipolitakis agregó que la primera compra será entregada por ella.