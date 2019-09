El ministro de Salud de la provincia, Ramón Figueroa Castellanos, encabezó hoy el acto de entrega de bienes del Programa SUMAR, actualmente PACES.

Durante el mismo, que se realizó en el hall central del Ministerio de Salud, la coordinadora del Programa, Lic. Mabel Castro, expresó que “para nosotros como programa, es una enorme satisfacción entregar hoy estos bienes que se suman a la gran cantidad que fuimos entregaron a lo largo de estos cuatros años de gestión. Siempre, las entregas son para mejorar la atención de aquellas personas que menos tienen”.

Esta es la última compra que se hizo con el programa Sumar, ya que desde el 1 de septiembre se cambió a Programa Pases. Castro explicó que cada una de las adquisiciones “es un trabajo conjunto, no solo del efector sino también del equipo técnico. Desde que se receptan las planillas que llegan a la oficina, se procesan y se inicia el proceso de compra de estos y muchos otros bienes que se fueron adquiriendo a lo largo del Programa Sumar. Estos bienes representan el trabajo de muchas personas que están involucrados con la Salud Pública para todas las personas que no tienen obra social. Continuamos con las mismas premisas que el Sumar que es trabajar brindando una cobertura en salud pública de calidad y excelencia a todas las personas de 0 a 64 años de edad”, remarcó Castro.

Antes de entregar el mobiliario a los distintos Caps y al Programa Lleguemos al Barrio, el Ministro de Salud, destacó que se equiparon centros de salud de toda la provincia a través de compras adquiridas con fondos del Sumar. “Llegamos a toda la provincia cumpliendo las necesidades de cada CAPS, siguiendo los ejes que establecimos para toda la gestión; cada Centro de Salud gasta su dinero de acuerdo a sus necesidades y no a las decisiones que se tome en una oficina del Ministerio. Siempre acompañamos porque hay cosas que no se pueden comprar por Pases y las compramos por otros Programas. Porque esta es la lógica, seguir construyendo espacios para que cada vez en el interior de Catamarca se puedan resolver más situaciones de salud de la mejor forma posible. Seguimos gestionando y resolviendo para que aquellos lugares en los que no había médicos cuando llegamos, por ejemplo Antofagasta de la Sierra o Aconquija o Anquincila y muchos otros lugares del interior profundo puedan contar con un profesional. Está pronto a salir un nombramiento en Laguna Blanca en la zona de la Puna catamarqueña. Esto tiene que ver con el recurso humano, con las obras de mejoramiento de hospitales y con el equipamiento”destacó Figueroa Castellanos.

“Estoy agradecido con el equipo de Salud por la energía que le ponen a su trabajo. La Cobertura Universal de Salud (CUS), se llame como se llame es para nosotros una estrategia y una política de estado y pase lo que pase a nivel nacional este es un camino que no tiene vuelta. Tenemos que volver a sumar y dejar el concepto de fragmentación para volver a tener un solo financiamiento, un solo trabajo para el recurso humano y no distintas miradas. Cuando miremos la integralidad del concepto y no una partecita vamos a entender que la Cobertura Universal de Salud tiene como objetivo llegar a toda la provincia, inclusive a aquellos lugares donde no hubo médicos nunca”, finalizó el Ministro.

El Caps Edgardo Acuña, Libertador II y de Antofagasta; el mini hospital Banda de Varela; el Centro Integral de Salud; y el Programa Lleguemos al Barrio recibieron mobiliario y equipamientos médico.