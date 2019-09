Fuertes declaraciones de Mariana Nannis y Alexander contra Claudio Caniggia en la televisión italiana

Mariana Nannis brindó una nueva entrevista en el ciclo de la televisión italiana Live - Non è la D’Urso. En esta oportunidad, lo hizo acompañada por Alexander, uno de sus hijos. La visita de la mediática y el joven cantante tuvo lugar a pocos días de la confirmación del noviazgo de Claudio Caniggia y Sofía Bonelli.

En la entrevista, a pesar del bozal legal internacional que le fue impuesto por pedido de Caniggia, que le impide mencionarlo a él y a su nueva novia, Nannis dijo que el Pájaro conoció a su actual pareja a través de una página de Internet para que lo acompañe durante seis meses, tanto en la Argentina como durante su estadía en Brasil.

“Mi esposo tiene una amante, una prostituta, que lo droga para obtener su dinero”, aseguró la mediática. Y agregó: “La conoció en una página, no podemos decir que es su novia porque la conoció en una página donde la puede contratar a corto o largo plazo. Es como una escort. Es paga, escort... Te metés en una página que se meten los hombres y pueden contratar. Te puedo mandar las fotos”.

Alexander acompañó a su madre durante toda la entrevista. No participó demasiado, pero dejó un testimonio muy fuerte: “Mi padre solía recogerme de la escuela, luego me dejaba en el auto y me decía que no saliera, mientras se iba con prostitutas”.

El pasado 14 de septiembre Nannis se fue de la Argentina rumbo a Roma, dejando atrás el escándalo desatado en la Argentina. El domingo siguiente participó por primera vez de Live – Non è la d’Urso, y allí reafirmó las versiones de adicciones y violencia de género que había mencionado en el programa de Susana Giménez. Esa vez, cobró 20 mil euros del show italiano, según contó en primicia Teleshow. Luego de la nota, se quedó en Europa, en su casa de Marbella.

Debido a la gran audiencia que generó su presencia, el show de entrevistas la volvió a convocar, contratada nuevamente por la misma cifra de 20 mil euros.

En su primera visita al ciclo Live – Non è la d’Urso, Nannis hizo fuertes declaraciones. Durante el show, la conductora indagó a la mediática y le preguntó si ella se negaba a darle el divorcio a Caniggia, a lo que respondió: “Si él se quiere divorciar, que se limpie de todas las mujeres con las que estuvo saliendo”. A su vez cuestionó la actitud del deportista y su actual pareja: “Que no haga esto delante de sus hijos, porque esta hija de re mil vive en el mismo lugar donde viven mis hijos”.

Sin nombrarla, pero haciendo referencia a Bonelli, dijo que “es una mujer de la calle” y que “un viejo de 78 años le compró un departamento en el Faena”. "Si sos periodista, no te vas a clavar con un viejo de 78 años”, agregó, enfurecida.

Mariana fue letal con sus reflexiones en ese momento. “Lo único que me importa es mi marido, el padre de mis hijos. Lo tengo que cuidar. Lo hago por la Justicia, él no va a ir solo a curarse”, agregó Nannis en esa participación. Las declaraciones desataron un escándalo internacional, que rebotaron en la prensa del mundo.

La novedad de su nueva participación en el programa tuvo que ver con que fue acompañada por su hijo Alexander Dimitri. El joven, desde el primer momento en que se desató el conflicto entre sus padres, se puso del lado de Nannis y llamó a su progenitor “lacra”.

Desde la Argentina están al tanto de las nuevas declaraciones de Nannis. Tanto Fernando Burlando, abogado de Caniggia, como el Pájaro y su novia escucharon con atención lo que dijo la rubia. Desde la Argentina se envió un exhorto para evitar que siga hablando de ellos y, si no cumple la orden judicial, podría tener problemas legales.

Luego de esta nueva participación en la televisión italiana, seguramente Mariana regrese al país para terminar de resolver su divorcio, no sin antes participar de algún escándalo mediático, del que todos estaremos todos atentos.