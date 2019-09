Abel Pintos habló de su “novia secreta” y enfrentó los rumores sobre su sexualidad

Abel Pintos es uno de los artistas más convocados a nivel nacional. Con una larga trayectoria en el mundo de la música, lo cierto es que el cantante siempre fue mezquino de su vida íntima, ahora ahora, fecha en la que salió una bomba que se viralizó en los principales medios del espectáculo: ¡apareció una novia secreta! y una imagen invadió los portales.

En una edición de Paparazzi, una de las revistas con mayor trayectoria en los medios de Argentina, el protagonista de “La llave” ocupó la portada semanal por ser la figura de una bomba inesperada. ¡Sorpresa total!

Según el medio, en la última edición, los periodistas redactaron los secretos de la mujer que conquistó el corazón de Pintos. Se trata de una hermosa mujer chaqueña que lo cautivó. Además, otra revista que eligió al músico como tapa fue Pronto. Se llama Mora Calabrese, tiene 31 años y hace seis años que conoce al ganador de grandes reconocimientos por su trayectoria.

Además, el medio gráfico confirmó que no está soltero desde octubre del año 2013, cuando la joven lo enamoró en un recital que el intérprete de “Sin principio ni final” la cruzó en Chaco con Mora, quien es una empresaria que tiene una hija. Otro detalle es que el noviazgo tuvo sus altibajos, aunque los tortolitos no se rindieron y apostaron por el amor que sienten.

Sin embargo, el protagonista no se había pronunciado al respecto y ahora rompió el silencio. En un mano a mano con Clarín, el galán que cautiva con su voz se confesó sobre su “novia secreta”. “Si nunca se te vio con una mujer, Abel Pintos es gay. Pero si aparece una foto tuya en una revista, abrazado a una chica, es un artilugio publicitario para el próximo show. ¿Cómo manejás eso?”, comenzó el periodista, buscando la palabra del entrevistado.

Sin pelos en la lengua, él respondió: “No sé, no me molesta. Uno no puede tener nunca control de lo que los otros van a pensar o suponer o especular. No me molesta para nada lo que piensen de mí. Me parece que todos tenemos que tener libertad absoluta de cómo pensar sobre las cosas. Conozco bien las dos opciones que has dicho. Se han dicho, y a mí no me molestan porque yo sé cómo hago las cosas y desde qué lugar”.

Sobre el final, no esquivó la pregunta sobre la repercusión de él y Mora. y fue tajante a la hora de remarcar si le molestó. “Fue raro porque era algo justamente muy íntimo. No sé cómo llegaron a los medios, pero tampoco pienso en eso. Es extraño, pero hoy en día no tengo inconvenientes con eso. Uno en la vida se va construyendo de a poco. Y se va relacionando con las distintas cosas de a poco. Porque, aún antes de la exposición de mis situaciones íntimas, yo siento un respeto muy grande de parte de todos, tanto del público como de los medios”.