Langostas: iban a fumigar pero el avión no pudo trabajar por el viento

Luego de los reclamos de los productores, no sólo por las cuantiosas pérdidas sino también por lo que califican ellos de inacción tanto del Senasa y del Ministerio de Producción, hoy era el día para intentar la fumigación aérea.

Ayer había consignado launiondigital.com, el enojo de los productores y del reclamo por el uso del avión fumigador. La promesa oficial era que este hoy viernes haría los ataques, en las primeras horas del día. No obstante la promesa, esto no se concretó. La dificultad acusada fue el viento. El punto es que si este trabajo no se hace al iniciar la jornada, ya no puede planearse sino hasta el día siguiente.

En tanto, se conformó la Comisión Mixta Fitosanitaria (COMIFI), que se reunió en las oficinas del Ministerio de Producción con el objetivo de tratar la Emergencia. El objetivo es elaborar un informe con lo hecho tanto por Senasa como por Producción y comenzar a generar estrategias.

Mientras esto sucede, habrá que seguir esperando y combatiendo a las langostas desde tierra, con métodos completamente caseros de parte de los afectados en sus plantaciones.