Corpacci presentó maquinaria vial nueva y le contestó a la oposición que critica el plazo fijo

En el predio del CAPE, la gobernadora Lucía Corpacci, junto al ministro Rubén Dusso, encabezó el acto de entrega de 52 máquinas que se destinarán a Vialidad Provincial y Recursos Hídricos. Estas fueron adquiridas por el Ministerio de Obras Públicas mediante la Licitación Pública 05/90, con una inversión de 6.449.800 dólares.

Puntualmente, se destinarán 36 máquinas para Vialidad Provincial detalladas en la siguiente forma: 12 motoniveladora, 8 retroexcavadora sobre oruga, 8 cargadoras frontales, 3 vibro autopropulsado, 2 rodillo neumático autopropulsado, 2 aplanadora –ancho mini pavimentación 1,70 mts., 1 terminadora asfáltica.

En tanto, 16 unidades serán para Recursos Hídricos de las cuales son una 1 motoniveladora, 7 retroexcavadora sobre oruga, 5 cargadores frontales, 3 retro pala 4x4.

En su discurso, Corpacci se refirió a las críticas que le realiza al Gobierno nacional por no ser federal y dijo que “cuando hablamos de federalismo, y tanto le reclamamos a Nación, no podemos hablar de federalismo si nosotros en la provincia no somos federales. En estos años las obras, las acciones, el desarrollo, han sido equilibrados y armónicos. Hemos trabajado con toda la provincia”.

En este sentido, enfatizó que la maquinaria vial que adquirió la Provincia se distribuirá en los distintos distritos “para que no tengan que esperar que llegue una máquina al interior desde Capital para solucionar los problemas, que las tengan cerca, que las tengan a mano”.

“El dinero es para esto”

La gobernadora Corpacci también hizo referencia a las críticas de la oposición respecto de que la Provincia depositó dinero en plazos fijos u otros instrumentos financieros para evitar que los fondos se desvaloricen por la constante suba inflacionaria. En esa línea, recordó que esos fondos siempre tuvieron un destino específico, pero hasta que se concreten esas obras o compras había que esperar y buscar la forma de que el dinero no perdiera valor.

“Cuando por ahí algunos dicen que teníamos tantísimo dinero guardado, era para esto, es para esta maquinaria que compramos, para poder construir y pagar la escuela de Casa de Piedra que estamos terminando, la escuela del Alamito, en Aconquija, que estamos haciendo con fondos provinciales, para poder hacer la escuela de Chumbicha que también estamos comenzando a construir, para poder hacer el Parque Raúl Alfonsín con el edificio del Registro Civil, las 350 viviendas que hará el IPV que las empieza la semana que viene, las 60 que hará la Secretaría de la Vivienda para los relocalizados loteos Sussex. Fondos que, en realidad, tienen un destino, pero que algunos creyeron que los teníamos en un cajoncito guardados, y la verdad que la inflación se come su valor, no hay otro medio que ponerlos a trabajar para que nos alcance y podamos hacer las obras que queremos hacer y son para todos los catamarqueños”, explicó.