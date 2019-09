Fernández dijo que afrontará la deuda con una negociación “seria y sensata con los acreedores”

Ante el empresariado cordobés y en su quinta visita a esa provincia -la más hostil para el peronismo junto a la Ciudad de Buenos Aires-, Alberto Fernández llevó un mensaje optimista. Se mostró confiado de poder afrontar la deuda contraída con el FMI “en una negociación seria y sensata con los acreedores” y en términos de un reperfilamiento, “sin quita”, que le permita al país “ganar tiempo” para crecer.

Sus dichos se dieron un día después de que el FMI pateara la definición sobre el desembolso de los u$s 5.400 millones restantes del préstamo aprobado. Una decisión que, en el albertismo, dicen, “se veía venir”. Aunque cerca del candidato del Frente de Todos consideran que esa plata “es necesaria”, al igual que Roberto Lavagna, plantean que debería usarse para recomprar deuda.

Sin referirse a ese episodio, Fernández se metió de lleno en el tema al comienzo de su discurso en la Fundación Mediterránea, cuando dijo que Argentina tenía “problemas más urgentes”, pero que la deuda era “un condicionante enorme”. “Nunca hablamos de no pagar ni de hacer una quita. Lo que decimos es: ‘para poder pagar, déjennos crecer’. Si no, no hay forma”, planteó en el almuerzo organizado en la Capital cordobesa. “No va a ser tan difícil hacer lo que hizo Uruguay: ganar tiempo y no hacer quita”, agregó.

En esa línea, consignó que “crecer y exportar es el gran desafío” y “el único camino para conseguir dólares genuinos”. Aseguró que el consumo interno y la exportación no son “conceptos antagónicos” y que tampoco lo es fomentar la industria y el campo a la vez. “Lo que tenemos que fulminar para siempre son las tasas actuales”, detalló.

El presidenciable también habló de la necesidad de reactivar la economía. “Hay que promover el consumo, porque el gran deterioro de este Gobierno fue la idea de que para combatir la inflación el único camino era el monetario. Por eso restringieron los aumentos salariales”.

En ese sentido, agregó: “La lógica era que si se consume menos, bajan la demanda y los precios. En la Argentina no ocurre eso. Llevamos dos años consecutivos de caída del consumo y la inflación se multiplicó por dos”.