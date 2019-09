Se presentó oficialmente la maratón del Instituto Médico de la Comunidad en un nuevo aniversario

En la mañana de este jueves, el Instituto Médico de la Comunidad hizo la presentación oficial de su maratón, en el marco de su aniversario número 21. Esta se llevó a cabo en la Casa de la Cultura.

En la conferencia de prensa, estuvieron presentes la gerente de la Comunidad, Carolina Saavedra, también Juan Silva de Cata Run, que está encargado de la parte deportiva. Además, la Municipalidad de la Capital es uno de los que apoyará la carrera y estuvieron presentes Mariano Brunello y Hernán Martel. En tanto, que la Secretaría de Deportes también apoyará la competencia y en representación estuvo José Zurita.

La que comenzó tomando la palabra fue la gerente del instituto de salud y destacó la posibilidad de realizar esta carrera y confió que es un desafío, ya que será el primero que organice la Comunidad. Además, habló Silva sobre la parte deportiva y destacó que son 1.500 los inscriptos, donde 700 participarán en la distancia más larga, la de 10 kilómetros. También, Zurita resaltó la importancia que los institutos de salud se estén animando a realizar competencias de este tipo, para que los atletas puedan continuar con la actividad.

La competencia será este sábado desde las 16.00, con la largada en la Comunidad ubicada en la Salta y Belgrano. En tanto que mañana se harán las acreditaciones y la entrega de las remeras en la Casa de la Cultura, desde las 16.00 hasta las 20.00. El sábado, seguirá la entrega de remeras de 10.00 a 15.00 en la Salta al 51. La carrera tendrá importantes premios en efectivo, habrá bandas en vivo y la conducción la hará el reconocido modelo y conductor, Hernán Drago.

Saavedra: “Estamos entusiasmados, es la primera vez que hacemos un festejo así”

La gerente del Instituto Médico, Carolina Saavedra, habló con LA UNION, luego de la conferencia de prensa y comenzó diciendo: “Estamos contentos, entusiasmados, porque es la primera vez que hacemos un festejo de esta magnitud”.

Continuó: “Hace unos meses lo conocí a Juan y creímos apropiado para esta empresa, dado que es una institución de salud. Me pareció lo mejor para promover la salud, el bienestar”. Y agregó: “Iniciamos hace seis meses todo este proceso de armar esta maratón. Hace poco que estoy en esta institución y venimos trabajando mucho para incluir a la gente, y queremos devolverle la confianza que tuvieron en nosotros estos 21 años”.

Además, dio más detalles del evento: “Como es un evento, vamos a tener bandas en vivo, sorteos, clases de zumba. La idea es incluir a todos, a los deportistas, a los amateurs, a la familia. Por eso, invitamos a todos el 28 y ojalá sea una gran fiesta”.

Es importante darle continuidad al atletismo: “Con esto hemos convocado a atletas de todo el país. Van a venir de Córdoba, de Santiago, Buenos Aires, Tucumán, del interior de nuestra provincia, pero además nos interesaba convocar a la gente común, como me pasó a mí cuando Juan me invitó a una carrera y competí. Me pareció interesante y hay que traer a la persona común para incentivar al deporte”.