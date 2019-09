Corpacci entregó maquinarias viales y habló de federalismo con el interior provincial

En el predio del CAPE, la Gobernadora Lucía Corpacci, junto al ministro Rubén Dusso, encabezó el acto de entrega de 52 máquinas que se destinarán a Vialidad Provincial y Recursos Hídricos. Las mismas fueron adquiridas por el Ministerio de Obras Públicas con una inversión superior a los 6 millones de dólares.

De la jornada participaron el ministro de Gobierno, Marcelo Rivera; el Presidente Provisorio del Senado, a cargo de la Vicegobernación, Jorge Solá Jaís; el intendente de la Capital, Raúl Jalil; el Administrador de Vialidad Provincial, René Aragón; el director de Negocios Internacionales del Grupo XCMG, Anderson Worg; demás funcionarios y legisladores provinciales. Los equipos y máquinas pesadas fueron adquiridos por parte de Obras Públicas mediante la Licitación Pública 05/90, con una inversión de U$S 6.449.800. Puntualmente se destinaran 36 máquinas para Vialidad Provincial detalladas en la siguiente forma: 12 motoniveladora, 8 retroexcavadora sobre oruga, 8 cargadoras frontales, 3 vibro autopropulsado, 2 rodillo neumático autopropulsado, 2 aplanadora – ancho mini pavimentación 1,70 mts., 1 terminadora asfáltica. En tanto, 16 unidades serán para Recursos Hídricos de las cuales son una 1 motoniveladora, 7 retroexcavadora sobre oruga, 5 cargadores frontales, 3 retro pala 4x4.

Federalismo con el interior

Lucía subrayó armó que “cuando hablamos de federalismo, y tanto le reclamamos a Nación, no podemos hablar de federalismo si nosotros en la provincia no somos federales. En estos años las obras, las acciones, el desarrollo, han sido equilibrados y armónicos. Hemos trabajado con toda la provincia”. Con esta mirada, enfatizó, la maquinaria vial que adquirió la provincia se distribuirá en los distintos distritos “para que no tengan que esperar que llegue una máquina al interior desde Capital para solucionar los problemas, que las tengan cerca, que las tengan a mano”. El ministro de Obras Publicas subrayó que uno de los objetivos al inicio de la gestión de gobierno fue que la gente se sintiera digna del trabajo por el cual cobraba el sueldo y pudiera tener las herramientas para poder trabajar. “Empezamos por cosas sencillas como proveer la ropa de trabajo en tiempo y forma y de pronto empezaron las demandas por los excesos de lluvia y no llegábamos a tiempo porque eran más las necesidades y los pedidos que lo que nosotros teníamos capacidad de realizar”, recordó. Sobre la máquinas entregadas indicó que ya están asignados a los lugares a los que van a ir, “equipos nos van a permitir hacer más anchos los caminos, más seguros, mas transitables en cualquier tipo de tiempo o clima, sea bueno o malo. En definitiva, nos permite cambiar la calidad de vida de los catamarqueños que es lo que nos motiva a trabajar día a día”. El administrador del VP, ingeniero Aragón, detalló que las maquinarias entregadas van integrar el parque automotor del organismo y armó que se van a distribuir en las distintas delegaciones del interior provincial para el mantenimiento y conservación de la red vial. De esta manera, 17 equipos irán para las delegaciones del oeste; 3 para las delegaciones del este; 3 equipos para la delegación sur y para el delegación central serán 11 equipos. Además, do, que 8 equipos van a pasar para Obras por Administración para la ejecución de obras de asfaltos. Luego de la entrega simbólica de la llave de las nuevas maquinarias, los empleados viales -quienes serán los operadores de su funcionamiento- hicieron demostraciones del manejo de la misma para lo cual recibieron las capacitaciones correspondientes.