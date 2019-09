Horóscopo del día jueves 26 de septiembre de 2019

ARIES - Hoy los cuerpos astrales ingresan a una nueva configuración. Se verá facilitado el flujo de comunicación entre grupos, tanto en el hogar como en el trabajo. Ya que eres especialmente sensible con las necesidades de otras personas, más que nunca ofrecerás tu ayuda durante las próximas semanas. Pero ten cuidado de no exigirte. ¡En última instancia, el sacrificio no beneficia a nadie!

TAURO - En realidad, se te conoce por tu flexibilidad y tu adaptabilidad. Es más sencillo para las personas como tú tolerar momentos cuando todo un grupo o sociedad está experimentando la agitación que sobreviene con el cambio. Te volverás especialmente observador/a a partir de hoy y de los días que siguen.

GÉMINIS - Tu necesidad de estar a solas ha aumentado tremendamente. Hasta quizás hayas interpretado esto como un tipo de depresión leve; no lo es. Tienes motivos para satisfacer esta necesidad de cualquier forma que puedas. La energía astral en juego, sin embargo, hace que estos sentimientos sean casi paradójicos. Por lo menos tendrás más apertura para hablar sobre tu anhelo de soledad con otras personas.

CÁNCER - Un bienvenido cambio de aspecto ayudará a los problemas tanto en lo laboral como en tu vida privada. Hoy, a medida que los cuerpos planetarios ingresan a una nueva configuración, tus palabras y hechos serán más gentiles y cuidadosas. Tu espíritu revolucionario no será menos violento, pero comenzarás a progresar hacia tus metas a través de la negociación más que por el enfrentamiento.

LEO - En el presente, las energías planetarias indican que una modificación en la conducta y una comunicación mejorada están por llegar. Sentirás obligación a revisar tus futuros proyectos una vez más para que puedas verificar si son posibles o no. No dudes en discutir tus proyectos con otras personas. En realidad, te beneficiarás de las opiniones objetivas de otros.

VIRGO - Con la actual alineación astral en juego, estarás ingresando a una nueva fase, llena de posibilidades. Al suceder esto, los resultados de cualquier acción que inicies se podrían demorar un mes. Sigue trabajando y sé paciente. El próximo mes llegará antes de lo pensado. Es importante que recuerdes disfrutar este viaje.

LIBRA - Con el aspecto en juego de hoy, comienzas un período de un mes de duración que se caracterizará por la búsqueda por el sentido. Tus inclinaciones futurísticas te hacen más propensa que cualquier otra persona para cuestionarte sobre los propósitos a largo plazo de los seres humanos en este planeta. Te descubrirás prestando una atención especial a los sucesos actuales.

ESCORPIÓN - Hoy será un día particularmente creativo. Las energías astrales intensifican la creación, juegos y niños. Este sería el momento ideal para escribir, pintar, producir un film o registrarse en un curso de teatro. Si tienes amor y predisposición a los juegos de cualquier tipo, en este momento tu imaginación se está disparando, ¿por qué no inventar un nuevo juego para compartir con otros?

SAGITARIO - Los cuerpos celestiales se alinean en tal forma que intensifican las interacciones sociales. Podrías conocer a muchas personas durante los próximos días. ¡Hasta podrías enamorarte! Incluso si ya tienes pareja, el aspecto en juego te puede empujar para que tengas atrevimiento en tus coqueteos. ¡Ten sumo cuidado aquí, no quieras ir muy lejos y luego arrepentirte de tus acciones mañana!

CAPRICORNIO - El tener tu ascendente significa que la creación será tu camino en la vida. Pero esto también significa que tienes que manejar algunos de tus miedos, principalmente el miedo a que a los otros no les gusten tus creaciones. La actual configuración astral te ayudará a presumir quién eres. No hay nada de malo en “pavonearse con lo que uno tiene.” ¡Y hoy es el día ideal para hacerlo!

ACUARIO - ¿Conoces a tus vecinos? Quizás una pregunta extraña, pero podría suceder un cambio en tu vida gracias a ellos. Quizás te den la bienvenida con una propuesta inesperada, o quizás el descubrimiento de un deseo mutuo señalará el comienzo de un proyecto conjunto. La configuración astral significa que puedes esperar tener a tu disposición todo lo que necesitas para un nuevo comienzo.

PISCIS - Un nuevo aspecto comenzará a nutrirte hoy y continuará haciéndolo durante todo el mes. Para ti éste será un período de gestación. Mejor utilizas tu energía cuando echas las bases para nuevos proyectos, nuevas relaciones, quizás para un “yo” totalmente nuevo. Se está realizando una metamorfosis; este mes se terminan de agregar los detalles.