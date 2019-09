Arrestan a un joven quien habría peleado con la víctima momentos antes de su muerte

A más de 72 horas del macabro hallazgo del cuerpo de Manuel Arias, de 17 años, en la Planta de Tratamiento de Residuos en el sur de la ciudad, la Justicia no cierra la investigación y no descarta ninguna hipótesis.

Si bien es cierto, la autopsia y algunos testimonios recogidos entre los amigos del joven fallecido hacen presumir que la hipótesis más firme sería la de una muerte accidental, el fiscal Javier Herrera no descarta ninguna de las otras hipótesis y aguarda las pericias que se están concretando en el camión, en el que habría sido trasladado junto a la basura Arias para conocer si la mecánica que realiza este para compactar la basura es compatible con las lesiones que presentaba el cuerpo. “Para la tranquilidad de la familia del adolescente, desde esta Fiscalía se continúa trabajando para conocer qué sucedió con Arias y cómo fue que llegó primero al contenedor de basura y terminó en la planta de residuos” expresó, en diálogo con la prensa, el fiscal a cargo de la investigación.

Sospechas y allanamientos

Luego de que se conociera que una vecina del lugar de nombre Matilde le había comentado a los padres del adolescente fallecido en el sepelio que un nieto suyo había visto, horas antes de que se conociera que Arias había fallecido, a un sujeto conocido con el apodo de “Cunino”, agrediendo físicamente junto a otras personas a Manuel Arias.

LA UNION pudo conocer de voceros de la causa que en el expdiente se cuenta con el testimonio de un efectivo policial, quien el día domingo, alrededor de las 8.00 de la mañana, habría observado al sindicado desplazarse por la vía pública con manchas de sangre en la remera que llevaba colocada.

Así también, trascendió que al momento de dialogar con este uniformado, el sospechoso le habría indicado que había tenido una pelea con Arias, refiriéndole que “no iba a quedar así”.

Alrededor de las 17.00 horas, bajo las directivas de la Fiscalía del Dr. Herrera, personal de la División Investigaciones y de Homicidios materializaron junto al personal de la Unidad Judicial Nº 9 varios allanamientos domiciliarios en el sur de la ciudad.

En uno de ellos, los investigadores procedieron al arresto del sospechoso, quien fue en horas de la noche llevado a Sanidad Policial para su inspección corporal.

Según trascendidos, se busca establecer si el sujeto, quien sería el señalado por el testigo de haber agredido físicamente a Arias horas antes de su muerte, presentaba alguna lesión que fuera compatible con una pelea.

Además, secuestraron algunas prendas de vestir y otros elementos que tendrían vinculación con la causa.

En paralelo, otro grupo de investigadores reconstruyó los últimos momentos con vida de Arias, partiendo desde el lugar donde el testigo dice haberlo visto pelear -detrás del arroyo La Florida- hasta su domicilio.

En el lugar, los peritos levantaron restos de manchas, que podrían ser sangre, la que será analizada para determinar si se trató o no de la sangre de la víctima.

La familia pidió la exhumación del cuerpo

En la mañana de ayer, los padres del adolescente Manuel Arias, de 17 años, cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el último domingo en la Planta de Tratamiento de Residuos compactado entre la basura, se presentaron ante el fiscal de la causa, Dr. Javier Herrera, acompañado por el abogado Díaz Martínez y se constituyeron como querellantes.

De esta manera, podrán ser parte de la investigación, conocer todos los avances que tenga el expediente y aportar pruebas.

En este sentido, ayer, los progenitores del chico pidieron la exhumación del cuerpo de Manuel para nuevas pericias, en razón que el día del sepelio del joven, según detalla la presentación por escrita elevada al fiscal, una vecina de la familia les dijo que uno de sus nietos le había comentado que el domingo a la mañana, horas antes de que fuera hallado muerto, vio a un sujeto que le estaba pegando a Manuel.

Ante esta situación es que la familia le solicita al fiscal que ubique y recepcione testimonio al nombrado, para que les diga qué fue lo que vio y si conoce al sujeto que estaba agrediendo a Arias.

“Hay muchas dudas y para nosotros la hipótesis que se tiene que seguir es la de una muerte por homicidio. El acta de defunción dice muerte dudosa y queremos que eso se aclare. Además, nadie que se quiera quitar la vida va a enviar un mensaje como lo hizo Arias a su novia”, explicó el abogado.

También, hizo mención a que en poder del joven fallecido, los investigadores hallaron el teléfono celular y la tarjeta sube. “A las siete aproximadamente, unas horas antes de que el médico establezca la hora de muerte, él se comunicó con su novia,a quien a través de un mensaje le dijo que lo esperara, que iba a tomar el colectivo para ir a un barrio al que no puedo revelar ahora, ya que estaría identificando a las personas que pedimos se investiguen por su muerte. No es casual que haya estado en la parada del colectivo si iba a ir a ver a su novia” remarcó Martínez Azar. En cuanto a la exhumación del cuerpo, el letrado explicó que “en virtud a la hipótesis es que pedimos se profundice donde una persona dice haber visto a otra, a quien identifica con el alias y el apellido, datos que no serán revelados para no entorpecer la investigación, que momentos antes de la muerte de Manuel lo estaba agrediendo físicamente. Por ello solicitamos que el cuerpo sea exhumado para nuevas pericias, es decir, que se examinen todas y cada una de las lesiones que presenta su cuerpo”.

Al respecto cabe indicar que tras la operación de autopsia del día del hallazgo, el forense habría concluido que el cuerpo de Manuel tenía lesiones, las cuales habrían sido producidas en vida, pero que habrían sido a raíz de la mecánica del camión recolector de basura para compactar.