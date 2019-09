Mercado Rush finalmente podrá seguir jugando en Vélez Sarsfield

En los últimos días, surgió una protesta del club Social Bañado de Ovanta en contra del Club Vélez Sarsfield. El motivo fue que manifestaron una mala inclusión del delantero Enzo Mercado Rush.

El club de Bañado de Ovanta hizo ingresar una nota a la Liga Catamarqueña de Fútbol por el reclamo sobre el delantero que aducían que pertenece a su institución y que Vélez lo incorporó sin permiso. Esto fue desestimado porque se constató que el jugador llegó al equipo del sur capitalino con la libertad de acción, ya que anduvo jugando dos años en Los Andes de Buenos Aires y este año, al llegar a Social, lo hizo también como jugador libre.

El jugador se refirió al respecto: “Eso me enteré antes de entrenar, mis compañeros me cargaron un poco. La verdad que me tomó por sorpresa, pero estoy tranquilo porque está todo en regla y estoy listo para jugar. La protesta esa no me movilizó”.

Vélez jugará ante Villa Cubas este domingo: “Va a ser un lindo partido y lo ideal sería ganarles, porque ellos son los punteros y el rival a vencer. Es un buen equipo para medirse y hay que tratar que no se nos escape”.