En medio de reclamos y críticas, hoy se reúnen de nuevo los gremios docentes con Educación

Después de un mes de desconocer el compromiso acordado con agenda prevista, el Ministerio de Educación convocó para hoy jueves, a las 10 horas, una reunión con los gremios docentes. Asimismo, el ministro manifestó que “no se tocan temas pedagógicos, entendidos estos como cuestiones que hagan a las mejoras concretas de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje. En realidad, es la misma paritaria salarial del mes de marzo con otras facetas. Por ejemplo, se ha planteado que se ponga de nuevo en marcha el incentivo denominado Estado Docente, que hace 27 años ya fue derogado e incorporado al sueldo, y eso no es pedagógico, es un incentivo salarial. Cuando se habla de horas reloj y horas cátedra, en algún punto eso es dinero, porque no es lo mismo la hora de sesenta minutos que de cuarenta, cuando en realidad el Estado paga horas de sesenta minutos. Hay una diferencia no trabajada y cobrada, digamos que es lo que está en discusión”.

Gutiérrez también expresó que “estamos dispuestos a hablar de todos los temas. Nosotros queremos que haya conformidad en nuestros docentes, en su desempeño laboral, para que esa contraprestación sea efectiva, porque si tenemos docentes que están fastidiosos por algún tema que no está resuelto, podemos tener problemas en el aula, que es lo que nos interesa. El centro son los chicos, y nosotros y los docentes estamos al servicio de que ellos aprendan, así que toda cuestión que esté vinculada al bienestar de nuestros docentes, la cuestión edilicia, la de los aportes de material pedagógico, didáctico y todo lo que podamos hacer para que el hecho educativo se dé de mejor manera, lo hacemos”.

En este sentido, Nancy Agüero, secretaria general de UDA, expresó que “nos parece que las declaraciones del ministro son sumamente desubicadas y que no tiene idea de lo que está hablando, más aún si no supo respetar los acuerdos paritarios y procurar mantenerlos en el tiempo. Nosotros vamos a hacer un planteo sobre las expresiones que viene realizando”.