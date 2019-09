Siguen los ensayos del Canotaje y Paracanotaje

Este martes continuaron los entrenamientos para las Competencias Interescolares de Canotaje y Paracanotaje 2019, dependientes de la Coordinación Provincial de Educación Física, que conduce el profesor Rodolfo Mansilla.

Las escuelas y colegios de Nivel Secundario que se inscribieron pudieron continuar con su preparación en el embalse del dique El Jumeal.

Cabe recordar, que cada escuela asistirá con una pareja por categoría: Sub 14, Sub 16 y Sub 19. La competencia será el 4 de octubre.

Además, este viernes, de 9.30 a 12.30, en el mismo lugar, seguirán las prácticas para los interesados.