El rumor de Ibrahimovic a Boca que terminó siendo humo

El sueco Zlatan Ibrahimovic la está rompiendo en los Estados Unidos en Los Ángeles Galaxye, equipo que es dirigido por Guillermo Barros Schelotto, ex Boca. En el día de ayer, surgió el rumor de la intención del sueco de jugar en Boca y hasta se reconoció que hubo contactos entre la dirigencia y el agente del jugador.

Según publicó el sitio tn.com.ar, el sueco tiene ganas de jugar en Boca y ya se lo hizo saber a su representante. Incluso, se da cuenta de que el delantero que hoy juega en el equipo de Guillermo, el ex DT xeneize, hasta rechazó una oferta de Qatar porque su intención es venir al fútbol argentino para ponerse la camiseta azul y oro.

En definitiva, en el club, por lo pronto, no ven probable la llegada de Ibrahimovic, más allá de si es su deseo jugar o no en Boca. Si bien Zlatan fue compañero de Nicolás Burdisso en el Inter y el mánager lo conoce bien, al punto que tendría los elementos necesarios para iniciar cualquier negociación, eso todavía no sucedió. Ni está en los planes de que suceda en el corto o mediano plazo.