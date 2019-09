Condenaron a Brenda Barattini a 13 años de prisión

Brenda Barattini fue sentenciada a 13 años de prisión luego de haberle amputado el pene a su amante. La causa está caratulada como tentativa de homicidio agravado.

Según declaró el abogado de la culpable, desde la defensa esperaban una condena que oscilen entre tres y diez años. “No se olviden ustedes que esta no es la última instancia”, declaró en la pantalla de TN.

“Sin dudas fue una sorpresa porque fue inédtio”, declaró el defensor. “En la historia de la Justicia argentina no existió un homicidio agravado en tentativa por una lesión en el pene”, aseguró. Otra de las sorpresas fue la unanimidad del jurado popular frente al veredicto.

El testimonio del amante

“Empezamos a tener relaciones y me dijo que me iba a dar una sorpresita. Que tenía algo para darme. Me puso un antifaz, como de terciopelo. Después me dijo que adivinara con qué me tocaba”, inició en su relato.

El hecho

La noche del sábado 25 de noviembre de 2017, en su departamento del edificio Olmos, en Chacabuco 580, Brenda invitó a su amante a tener relaciones sexuales y le propuso un juego erótico que consistía en cubrirle a él los ojos mientras ella le hacía sexo oral.

La sorpresa fue que ella tomó una tijera de podar y le cortó el pene y un testículo.

La víctima alcanzó a huir fuera del departamento y fue auxiliada por una estudiante de medicina y el servicio de emergencias 107 lo trasladó hasta el Hospital de Urgencias. Allí consiguieron salvarle la vida y un urólogo le reconstruyó el miembro.

Brenda primero aseguró que se defendió de una supuesta violación, y al caer esta coartada, dijo que atacó a su amante por “algo” que él le había hecho antes. Esta última situación nunca se comprobó a nivel judicial.