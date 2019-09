Para ATTTA Catamarca, la elección del “mariposón” no es una tradición y es agraviante

En relación a la polémica generada por la realización del concurso del “mariposón” en Fray Mamerto Esquiú, desde ATTTA (Asociación de Travestis, Transgéneros y Transexuales de Argentina), Yoko Ortiz, referente en Catamarca, aclaró que el comentario realizado, después que se publicara el evento en redes sociales, solo buscaba generar conciencia de la problemática.

En este sentido, comentó que “vimos la publicación y nos llamó la atención, después comenté porque me pareció importante poder expresar lo que pasa a una parte de la sociedad. La ridiculización de las personas de nuestra condición no puede seguir siendo tomada como burla. Buscamos concientizar y visibilizar esta problemática. Sabemos que los cambios no se dan de un día para otro, pero vamos camino a eso”.

A su vez, destacó que le sorprendió la actitud de muchas personas que opinaron y aclaró “no es común y no es una tradición la elección del mariposón, es algo impuesto que afecta a parte de la sociedad, agravia y desestima la condición de género elegida”.

En este contexto, Ortiz comentó que vienen realizando un fuerte trabajo en la sociedad para que tome dimensión de la problemática que atraviesa a la sociedad, “como organismo seguimos trabajando por los derechos de la comunidad LGBT. Todavía estamos a la espera de que se discuta en la Legislatura Provincial el proyecto de la Ley de Protección Integral de las Personas Trans, que reforzará el trabajo que se hizo con la Ley de Identidad de Género”.