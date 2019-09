Jornada de protesta de trabajadores de la ex Alpargatas y en el Correo Argentino

La jornada de hoy tiene nuevamente como protagonistas a trabajadores del Correo Argentino y los de la ex Alpargatas. Los últimos realizan un corte en la intersección de las calles La Rioja y avenida Hipólito Yrigoyen. El nuevo reclamo sigue teniendo como premisa nuevos puestos de trabajo y está previsto que culmine frente el Palacio Municipal.

Mientras tanto, trabajadores que prestan servicio de transporte en el Correo Argentino, recientemente desplazada por tener en situación irregular a choferes, bloquean la entrada ubicada en calles San Martín y Salta, impidiendo la normal atención.

La empresa que terciariza servicios es denunciada por tener trabajadores en negro, por lo que hoy se impidió nuevamente el ingreso y eso provocó un nuevo corte. “El responsable de esta empresa es Toledo, quien hoy deja en la calle a nueve choferes que realizaban este servicio”, indicaron los trabajadores.

En Chumbicha

Empleados del ex Frigoríco cortan Ruta Nacional 38, a la altura de de la localidad de Chumbicha (Km 514), departamento Capayán. Según lo informado, la modalidad del corte es total sobre la ruta, permitiendo el paso vehicular cada 20 minutos. Reclaman que la promesa del intendente de reabrir este establecimiento, se concrete a la brevedad posible. “El intendente hizo una promesa y hasta el momento no hay nada”, indicaron los ex trabajadores. Denuncian además que están sin cobrar desde hace dos meses.