Lucía visitó Belén para inaugurar diversas obras

La Gobernadora Lucía Corpacci desarrolló una intensa agenda en todo el departamento Belén donde habilitó un nuevo mini hospital, obras de energía, inauguró las oficinas de EC Sapem, entregó subsidios a productores, entre otras actividades.

Acompañaron el intendente de la Capital, Raúl Jalil; el ministro de Obras Públicas, Ruben Dusso, de Gobierno, Marcelo Rivera; de Salud, Ramón Figueroa Castellanos; de Producción, Daniel Zelarayán; el presidente Provisorio del Senado, Jorge Solá Jais; el presidente de la EC Sapem y los jefes comunales de municipios del norte de Belén y de Santa María.

En su recorrido por tierras belichas, Lucía llegó a Villa Vil donde inauguró el Mini Hospital que consta de un consultorio de enfermería, de odontología, de APS, farmacia, sala de internación -con dos camas-, consultorio médico- obstétrico, depósito y sanitarios.

La mandataria, en su discurso, relató todo las obras viales, educativas, de salud que se hicieron en todo el Norte Grande de Belén, algunas de ellas con fondos de nación. “Nuestra mirada fue priorizar las prioridades de la gente. Lo que logramos es por la paciencia de la gente. Hoy van a tener médico en esta comunidad y en Laguna Blanca. No es fácil dejar la familia y venir a radicarse acá, pero lo hacen con amor y vocación”, afirmó sobre el nuevo mini hospital que inauguraba.

A su turno, el intendente local, Ramón Villagrán calificó de un día histórico para la localidad y agradeció a la gobernadora por todas las obras inaugurada en su jurisdicción. "Este mini hospital es una muestra de que la Gobernadora Corpacci trabajó a lo largo y ancho de toda la provincia", subrayó.

Por su parte, el ministro de Salud detalló que el personal para este nuevo centro de salud está compuesto de una médica, obstetra, cuatro enfermeras, odontólogo, dos agentes sanitarios, ambulancia. "Un hospital más en esta política del gobierno de mejorar el sistema de salud de toda provincia haciéndolo más accesible a la gente", enfatizó.

Energía

Luego se trasladó a la Puerta de Corral Quemado donde inauguró una nueva Estación de Rebaje. La obra implicó construir 8 kilómetros de línea de Media Tensión e instalar un transformador de 2,5 MVA. Es de señalar que la zona sufría inconvenientes por los vientos intensos, que volteaba los postes, y las bajas de tensión por la distancia.

“Esta obra realmente es un gran anhelo para todo el norte Grande de Belén. Acá existía una línea del año 1983, nunca más se hizo una inversión. Había una estación transformadora desgastada, no servía, teníamos problemas de energía permanentemente. Se tomó la decisión política por parte de Ud., del Ministerio de Servicios Públicos, por parte de la empresa, se financió con fondos de la empresa y de esta manera se mejora a calidad del servicio”, afirmó el presidente de la EC Sapem, CPN Barot.

Ya en la Puerta de San José inauguró la “Casa del Productor”, obra que se construyó a través del Programa PISEAER como también se adquirieron materiales. El espacio es utilizado por los productores para la mejorar y darle agregado la elaboración de productores regionales para la inserción en la zona y a nivel Provincial.

En el mismo lugar hizo entrega de cheques correspondientes al PROINAGRO a distintos productores de la localidad por una suma superior a los 380 mil pesos.

Oficinas de la EC Sapem

Ya en horas de la tarde en la ciudad de Belén, la Gobernadora dejo en funcionamiento las oficinas de la empresa de Energía Catamarca Sapem.

En la oportunidad, Lucía volvió a cuestionar a la actual administración del Gobierno Nacional por la reducción de los fondos para obras. “Para nosotros fue un remontar un cuesta arriba para conseguir cada obra, cada cosa que necesitamos para nuestra provincia”. “Lo digo con el respeto que hay que decir las cosas, porque creo que ya todos estamos cansados que nos mientan todos los días” expresó Lucía.

Asimismo, Lucía sostuvo que es necesario que se digan las cosas como son “cuando todos nos hagamos cargo de las cosas que nos pasan, entonces las cosas van a cambiar. Hacerse cargo también es elegir. Es saber a quien se elije y por qué se elije. Lo que nos paso, nos pasó porque elegimos una política pública nacional, qué esa si nunca miró al interior. Las obras están hechas todas el Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y no hay un peso para el resto del país” fustigó.

Recordó también las condiciones en que recibió la empresa de energía al momento de hacerse cargo del Gobierno. “Cuando nosotros asumimos el Gobierno la empresa de energía, lo pueden decir los trabajadores, estaba destruida, en los depósitos no había nada, cuando diga nada, es nada. Era basura, cajas amontonadas”.

Lucía además se refirió a las pésimas condiciones del servicio de energía eléctrica en las gestiones anteriores. “Antes los cortes eran cotidianos. Yo recuerdo las navidades, un clásico. Seis de la tarde, sin luz… A esa historia la cambiamos, y la cambiamos entre todos, con Raúl y con todos los trabajadores que se pusieron la empresa al hombro” señaló.

Palabras de Lucia

Entre a esta oficina y pensaba: una más de las cosas que recuperamos en estos años. Me cuesta entender porque espacios como este que tuvieron una razón de ser, cuando alguien pensó que se debía descentralizar la atención de la gente y por lo tanto debe haber delegaciones de energía, de agua en distintos lugares de la provincia y no solo en la Capital.

Y hace unos años vinimos a inaugurar el trasformador que está en frente y esto la verdad era un abandono total, estaba todo sucio, todo abandonado…

Me hizo acordar cuando en la ciudad Capital inauguramos el IPPS, el edificio que está en Ayacucho y Esquiú, un edificio que yo lo recuerdo de niña lo lindo que era y después estuvo más de 20 años cerrado. Y estuvo ahí abandonado, gastando y pagando el estado provincial alquileres inmisarios… Me recuerda al abandono que tuvo el CIIC donde nuestros chicos hoy van a pasar una semana, eso era privado, pero a la entrada de la ciudad una infraestructura de esa naturaleza no se podía dejar de pensar que el estado tenía que tomarla para ponerla al servicio de la comunidad.

Puedo nombrar muchos edificios que, poco a poco, fuimos recuperando con la intención de ponerlo al servicio de la gente y con la intención también de ahorrar dinero. Lo que se gastaba en alquileres era enorme.

Eso mismo lo fuimos replicando en distintos departamentos de la provincia y con la ayuda de muchos intendentes fuimos abriendo oficinas en todos lados.

La verdad, que cuando a mi me dicen que yo no miró el interior, puedo decir que todo depende quien lo diga, y a mí lo único que me importa es lo que dice la gente común, el ciudadano común. Cuantas veces me han visto pasar recorriendo el interior y lo hago con un enorme placer, con un enorme cariño por la gente del interior, a quien admiro y valoro muchísimo porque los que vivimos en la ciudad Capital nos quejamos, pero tenemos todo al alcance de la mano, los que viven en el interior profundo están alejado de todo.

Por eso la idea nuestra fue siempre crear escuelas en el interior, crear secundarias en el interior, poner transporte para los chicos en el interior, hacer rutas que acerquen a los pueblos. Acá en Belén apenas asumimos al año, estuvimos inaugurando el primer tramo de la cuesta Andalgalá –Belén, después, hace poquito, inauguramos el segundo tramo y la verdad que fueron gestiones, autorización y licitación que habíamos conseguido por el Gobierno Nacional anterior.

Si ustedes iban a la ciudad Capital toda la calle Rivadavia eran grupos electrógenos porque la luz se apagaba, no había energía. En el interior, uno venia y veía una lucesita de vela, sino díganme los que podían tener un aire acondicionado cuantas veces le andaba, cuantas veces se le cortaba la luz…

Antes los cortes eran cotidianos. Yo recuerdo las navidades, un clásico. Seis de la tarde, sin luz… A esa historia la cambiamos y la cambiamos entre todos, con Raúl y con todos los trabajadores que se pusieron la empresa al hombro.

Cuál es el problema actual?, el precio de la energía. Entonces como no nos pueden decir que somos ineficientes en las obras. Es cierto que la empresa de energía, empresa estatal, empresa de los catamarqueños hizo obras de energía en absolutamente toda la provincia. Tendido eléctrico, estaciones transformadoras, la verdad era impensado que pudiéramos hacer.

Los primeros cuatro años con el Plan de Convergencia tuvimos una ayuda enorme del Gobierno Nacional, los segundos cuatro años a fuerza de pulmón, con fondos de la empresa provincial, con fondos del ministerio de Servicios Públicos pudimos seguir haciendo obras. Como ven que en eso no paramos, ahora se les da por decir que el precio de la energía es culpa nuestra. Y todos sabemos quién fija el precio de la energía, que no lo fija la empresa de energía Catamarca, sino lo fija el Gobierno Nacional, como fija el precio del combustible. Nos mienten todos los días de la misma manera.

Digamos las cosas como son, nos hagamos cargo de lo que nos toca, pero que se hagan cargo del otro lado también de lo que les toca. Cuando todos nos hagamos cargo de las cosas que nos pasan, entonces las cosas van a cambiar.

Hacerse cargo también es elegir. Es saber a quien se elije y por qué se elije. Lo que nos paso, nos pasó porque elegimos una política pública nacional, qué esa si nunca miró al interior. Las obras están hechas todas el Capital Federal, Provincia de Buenos Aires y no hay un peso para el resto del país.

El país nos necesita a todos trabajando juntos, la provincia nos necesita trabajando juntos. Yo vengo con José trabajando desde hace tiempo, nos sentamos, charlamos; y créanme sé lo que quiere José para Belén y sé que lo que José quiere para Belén es lo mejor para todos los belichos.

Van a hacer un equipo maravilloso, Raúl, Rubén, el senador, que quiero públicamente decirle y demostrarle mi agradecimiento porque yo tuve un muy buen vice gobernador que fue Octavio y se hizo cargo el senador Jais de la vicegobernación y tuve en él un compañero que siempre estuvo dispuesto a ayudarnos y siempre gestionó por Belén.

Vamos a seguir trabajando todos juntos porque hay que seguir soñando, hay que seguir teniendo esperanzas, hay que seguir teniendo ganas y estoy segura que entre todos vamos a lograr no solo inaugurar esta oficina, sino inaugurar muchísimas oficinas.