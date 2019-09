Cambio climático: “Me robaron mis sueños y mi niñez”, dice Greta en la ONU

Cuando este lunes el reloj dio las 10, la cumbre sobre cambio climático en la ONU comenzó en Nueva York con la presencia de alrededor de unos 60 líderes, bajo la presión de la juventud mundial que les exige medidas para salvar el planeta y por ende su sobrevivencia en el futuro.

Enojada, con lágrimas en los ojos, la activista sueca Greta Thunberg, de 16 años, acusó a los presentes de traicionar a su generación por su inacción frente al cambio climático.

"Vienen a nosotros, los jóvenes, buscando esperanza. ¿Cómo se atreven?", preguntó en la ONU al abrir la cumbre sobre el clima. "Han robado mis sueños y mi niñez con sus palabras huecas, y sin embargo soy una de las más suertudas. La gente está sufriendo, la gente está muriendo, ecosistemas enteros están colapsando", afirmó.

"Estamos en el comienzo de una extinción masiva, y de lo único que ustedes pueden hablar es de dinero y de cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?", lanzó indignada, antes de recibir un sonoro aplauso en la gran sala ovalada de la Asamblea General.

"Triste y enfadada", con una larga trenza y una blusa rosa, Greta arrancó el mensaje de manera personal, asegurando que hoy no debería estar en la ONU hablando en nombre de los jóvenes sino que debería estar en el colegio, al otro lado del océano.

"Cómo se atreven a mirar para otro lado, a venir aquí a decir que están haciendo suficiente. Dicen que nos escuchan, que entienden la urgencia pero (...) si realmente entendieran la situación no estarían sin hacer nada", dijo antes de apuntar irónicamente: "No quiero creer que no actúan por maldad".

Antes, el secretario general de la ONU António Guterres había abierto la sesión con un "nos estamos quedando sin tiempo, pero aún no es demasiado tarde".

"La emergencia climática es una carrera que estamos perdiendo, pero es una carrera que podemos ganar. La crisis climática está causada por nosotros y las soluciones deben venir de nosotros. Tenemos las herramientas: la tecnología está de nuestro lado", agregó.

Guterres insistió en que la cita de este lunes no es una Cumbre ni de discursos ni de negociaciones, sino una reunión para la "acción" que debe mostrar compromisos concretos.

Ese que el telón de fondo de esta reunión es: glaciares derretidos, inundaciones catastróficas, olas de calor abrasadoras y un récord de 4 millones de huelguistas climáticos en las calles.

La reunión tiene lugar en la víspera de la apertura de la Asamblea General anual de la ONU y entre dos viernes de huelgas estudiantiles mundiales.

Según un balance realizado por la ONU el lunes a la mañana, un total de 66 países se comprometieron a alcanzar la neutralidad en carbono para 2050. Vale decir no emitir más gases con efecto invernadero de lo que se puede absorber a través de, por ejemplo, bosques o suelos.

Uno de los grandes ausentes, se suponía, iba a ser el presidente estadounidense Donald Trump -que sacó a su país del Acuerdo de París-.

"No estoy dejando a nadie plantado", había dicho Trump el lunes de mañana. "Estoy muy ocupado". Sin embargo, las cámaras lo enfocaron y lo hallaron en la cumbre sobre clima junto a su canciller y vicepresidente.

Trump se sentó cuando el presidente indio Narendra Modi estaba por tomar la palabra.

Los gobernantes de Brasil y Australia tampoco estarán en la cumbre. Pero China, que devora carbón y emite dos veces más gases de efecto invernadero que Estados Unidos, será representada por su canciller, Wang Yi, quien hará anuncios en la reunión. (Fuente Clarin)