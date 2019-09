Macri: "Si la justicia es lenta, no es justicia, y si no es independiente tampoco"

El presidente Mauricio Macri encabezó en la Casa de Gobierno la presentación del Código Procesal Civil y Comercial, antes de iniciar un viaje relámpago hacia Nueva York para asistir a la 74ª Asamblea General de las Naciones Unidas.

"Necesitamos saber que podemos confiar en la Justicia", afirmó el Presidente durante la presentación de la normativa procesal y comercial, acto del que participó el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano. Y añadió: "Si los procesos tardan años, no hay Justicia".

Macri advirtió que los argentinos "necesitamos poder creer y confiar en nuestra justicia", la que consideró que debe estar "para servirnos" con valores como el de "la verdad" y el diálogo.

"Si la Justicia no es independiente no es Justicia", expresó el Jefe de Estado, quien además sostuvo que "necesitamos un cambio en serio y no un parche".

Macri consideró que en los años de su gestión se trabajó "para que la política no intervenga en la justicia" y que "es importante que la justicia puede defender esa independencia".

Garavano aseguró que la iniciativa es "histórica" y destacó que la política que impulsó el Jefe de Estado durante su gestión es "clara" y destinada a "agilizar los procesos judiciales" en el marco de la iniciativa de Justicia 2020, la plataforma judicial participativa, mientras destacó que hay un ante proyecto de la ley penal y del código juvenil penal.

Del acto realizado en el Salón Blanco participaron además, miembros del Poder Judicial de la Nación, jueces federales, provinciales, legisladores y representantes de ONGs.

También asistieron los integrantes de la comisión redactora que trabajó en la elaboración del proyecto, que será enviado al Congreso de la Nación.

Por la tarde, el primer mandatario viajará con destino a Nueva York para participar de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en la que disertará mañana.

La agenda del primer mandatario incluye además una cena de recepción del presidente Donald Trump, y un almuerzo con el titular de la ONU, Antonio Guterres.

El jefe de Estado viajará acompañado por el canciller, Jorge Faurie; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza; el subsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo y el embajador de nuestro país ante la ONU, Martín García Moritán.