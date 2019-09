Emmy 2019: "Game of Thrones", la mejor serie dramática

Este domingo, se entregaron los Premios Emmy a lo mejor de la televisión norteamericana. Sin un conductor asignado, la 71º ceremonia se llevó adelante en el Microsoft Theatre de Los Ángeles, en California.

Si bien la serie "Game of Thrones" llegaba como la gran candidata -con 32 nominaciones-, el trono fue arrebatado por la comedia "Fleabag" y por "Chernobyl", con cuatro y tres estatuillas respectivamente.

Sin embargo, la serie de los siete reinos se quedó con uno de los galardones de la noche como Mejor serie dramática.

Listado completo de ganadores:

-Mejor serie dramática: "Game of Thrones".

-Actor principal de serie dramática: Billy Porter ("Pose").

-Actriz principal de serie dramática: Jodie Comer ("Killing Eve").

-Mejor actor de reparto en drama: Peter Dinklage ("Game of Thrones").

-Mejor actriz de reparto en drama: Julia Garner ("Ozark").

-Mejor comedia: "Fleabag".

-Actor principal en comedia: Bill Harder ("Barry).

-Actriz principal de comedia: Phoebe Waller-Bridge ("Fleabag").

-Mejor actor secundario en comedia: Tony Shalhoub ("The Marvelous Mrs. Maisel").

-Mejor actriz secundaria en comedia: Alex Borstein ("The Marvelous Mrs. Maisel").

-Mejor miniserie: "Chernobyl" (HBO).

-Mejor actor principal de miniserie: Jharrel Jerome, "When They See Us".

-Mejor actriz principal de miniserie: Michelle Williams, "Fosse/Verdon".

-Mejor actriz de reparto en miniserie: Patricia Arquette, "The Act".

-Mejor filme de televisión: "Black Mirror: Bandersnatch" (Netflix).

-Mejor reality: "RuPaul''s Drag Race".

-Programas de variedades y talk-show: "Last Week Tonight" (HBO).

-Programa de variedades con sketch: "Saturday Night Live" (NBC).

-Mejor dirección – Comedia: "Fleabag" (Episodio 1) – Harry Bradbeer.

-Mejor dirección – Drama: "Ozark" (Reparations) – Jason Bateman.

-Mejor guión – Drama: "Succession" (Nobody Is Ever Missing) – Jesse Armstrong.

-Mejor guión – Serie limitada, película o especial:"Chernobyl" – Craig Mazin.

-Mejor guión – Comedia: "Fleabag" (Episodio 1) – Phoebe Waller-Bridge.