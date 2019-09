Para Noriega, “hay un manto de sospechas” sobre la gestión de Savio en Paclín

Ante la falta de respuestas del municipio de Paclín a los pedidos de informes expedidos por el Concejo Deliberante, el concejal de La Merced y candidato a intendente por el GEM, René “Toti” Noriega, realizó una presentación en el Tribunal de Cuentas mediante la cual pretende que el órgano investigue la gestión del intendente Orlando Savio, ya que considera que “hay un manto de sospecha sobre todas las obras que se realizaron” con fondos de préstamos enmarcados en la Ley 5.477.

En su presentación, el edil reclama que le fue sistemáticamente denegada la información relacionada con la administración del Poder Ejecutivo Municipal. De acuerdo a lo que denuncia Noriega, se detectaron posibles irregularidades en la “esfera presupuestaria consumada por el municipio”.

El candidato del GEM

comentó que el dinero para las obras es cedido por la Provincia a modo de préstamos reembolsables, que vencen al cuarto año de entregados, en la operatoria enmarcada en la Ley de Préstamo 5.477.

Noriega sospecha que detrás del proceso de las obras hubo maniobras, por lo menos “confusas” y por eso aseguró que está dispuesto a realizar una denuncia ante la Justicia por “corrupción o desvío de fondos” contra el intendente si la investigación del Tribunal de Cuentas detecta las irregularidades que él sospecha existen.

Entre las obras cuestionadas, se destaca la de la repavimentación de 10 cuadras de La Merced, a un costo de más de 7 millones de pesos, pero cuya operatoria para Noriega fue, al menos, “confusa”.

“Apareció para la obra la Municipalidad de Valle Viejo. Pero también apareció la empresa Moguetta. Si la hizo Valle Viejo, no debería haber costado nada, pero debería existir un convenio entre los municipios. Y si la hizo Moguetta, debería estar clarísimo el proceso licitatorio. Desde el llamado hasta la factura final y el pago. Pero no nos muestran nada. Y lo que no se muestra no existe”.

Los préstamos de la operatoria tienen un fin exclusivo para obras. La operatoria surgió ante la eliminación, por parte del Gobierno Nacional, del Fondo Sojero. Los municipios acordaron que el retorno del crédito se ejecutaría al cuarto año de recibido, mediante el descuento en la Coparticipación Municipal y se acordó, mientas tanto, que se devenguen año a año los intereses, para que la quita del cuarto año sea solo la del capital.

De acuerdo a lo que comentó Noriega, el primer crédito recibido por el municipio fue en 2016, por lo que la primera coparticipación del 2020 podría verse gravemente afectada.