Javier Espeche se suma al motociclismo latinoamericano

El próximo fin de semana del 11 al 13 de octubre, se correrá en el Autódromo de Villicum, en la provincia de San Juan, la 3ra edición del GP3 de las Américas, que tendrá dos categorías principales, como son el GP3 Latinoamericano y el SuperBike Latinoamericano.

En la oportunidad, confirmó su participación el piloto catamarqueño Javier Espeche, quien será parte de la 1° Edición del SuperBike Latinoamericano, que se inició como piloto hace poco más de 1 año, mayo 2018, en el Track Day de Termas de Río Hondo, Santiago del Estero; el Racing Experience Pilots (RXP).

Sobre el particular y consultado por la prensa oficial de la categoría, Espeche hacía el siguiente comentario: “Me gustó andar por primera vez en un autódromo y empecé a entrenar y la motivación me llevó a correr el Campeonato Argentino de Superbike en la Categoría Amateurs y luego de esa fecha, me incorporé a la Categoría Stock 600”, comentó Espeche sobre sus inicios.

“El primer año fue de experiencia, pero logramos buenos resultados, finalizando 13° el campeonato y en 2019 iniciamos con estructura nueva el Superbike Argentino nuevamente en la Stock600 que comparte carrera con la SuperSport600”

“San Juan va a ser nuestro debut internacional. Hoy, estar en un equipo y formar parte de una categoría Latinoamericana es muy importante para mí. Vamos a correr con una Kawasaki ZX10R con el equipo de Beto Auad, el RXP-TRH Racing, que me dio la posibilidad de llegar a todo esto”, indicó el catamarqueño.

“Ya poder estar en San Juan y ganar experiencia en una carrera internacional va a quedar grabado para mí y en nombre en mi provincia, Catamarca, ya que nunca nadie tuvo la oportunidad de correr en estas motos y en carreras teloneras de un mundial”, cerró Javier, ansioso, como todos, por que llegue el 11, 12 y 13 de octubre la oportunidad de girar en El Villicum y ser parte de una nueva historia del motociclismo deportivo de Sudamérica.

La edición simultánea de las categorías SSP300 y el SBK1000 tendrá en la pista a pilotos locales de experiencia internacional.