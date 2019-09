Cristina Kirchner: “Prometieron pobreza cero y terminan sancionando la emergencia alimentaria”

La candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, visitó este sábado La Matanza para presentar su libro “Sinceramente” y disparó en duros términos contra la gestión de Mauricio Macri.

“Que nadie les mienta y engañe diciendo que todo esto es por la impericia de los dirigentes, que se hagan cargo los que levantaron estas políticas durante años”, sostuvo Cristina en el auditorio de la Universidad Nacional de La Matanza, y agregó: “Vamos a tener que discutir el endeudamiento, no todos los argentinos tienen que volver a hacer el esfuerzo”.

“El gran cambio de este Gobierno es cuando decide ir al FMI”, enfatizó la expresidenta al tiempo que sentenció que Macri llegó al poder “prometiendo pobreza cero” y llega al final de su mandato “sancionando la emergencia alimentaria”.

En ese sentido, la candidata a vicepresidenta envió un mensaje a los empresarios al advertir sobre la necesidad de “ponerle un punto final al endeudamiento”, y consideró necesario “discutir la formación de precios y los márgenes de ganancias”.

“Hay que discutir la formación de precios. Nos hemos dado cuenta de que el problema no era la emisión. Tenemos que ir a la formación de precios y a la dolarización de la economía. Y a los márgenes de ganancia también, sobre los alimentos y todo aquello que constituye primera necesidad para la gente”, sostuvo la compañera de fórmula de Alberto Fernández.

Además, insistió en que “el endeudamiento y el hambre” le “resultan intolerables”, y por eso enfatizó que es necesario “ponerle un punto final”.

Para la senadora nacional, “el punto de inflexión de este gobierno fue el año pasado, en 2018, cuando recurrieron al Fondo Monetario Internacional” y disparó fuertes críticas a la gestión actual al sentenciar: “Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola”.

Así se refirió al Plan Preventivo de Crisis (PPC) de la empresa mexicana Femsa, encargada del embotellado de los productos Coca Cola en el país.

“Acá (por La Matanza) se vendía Coca Cola a rolete y estos la fundieron. Tenés que ser horrible para fundir la Coca Cola, tenés que ser horrible. Le puede pasar a cualquiera con un restaurante, pero la Coca Cola…”, lanzó Cristina.

Por último, Cristina recordó que durante su gestión “decían que el Congreso era una escribanía”, y remarcó: “Ellos vinieron en nombre de las instituciones, pero las avasallaron a todas. El Congreso no funciona, no se abre, no hay sesiones”, sentenció.