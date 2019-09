Caciques se reunieron con autoridades del ministerio de Salud para fortalecer la asistencia sanitaria

En la dirección Provincial de Atención Primaria de la Salud (APS), se reunieron los caciques de la Puna de Belén con la subsecretaria de Medicina Preventiva y Promoción en Salud, Dra. Gloria Barrionuevo y la subsecretaria de Asistencia en Salud Pública, Dra. Claudia Palladino para abordar diversos temas concernientes a continuar fortaleciendo la atención de estas comunidades.

Estuvieron, además, en el encuentro, la referente del Programa de Pueblos Originarios, Lic. Graciela Maza; y las comunidades de; cacique de Morteritos-Las Cuevas, Ingrid Alguilar Villacorta, el cacique de Laguna Blanca, Mabel Gutiérrez, Cacique de Corral Blanco, Rosa Salgado; Cacique de La Angostura, Bernardo Gutiérrez; el cacique Casimiro Onorato de Aguas Calientes y el director de Asuntos Indígenas del municipio de Villa Vil, Gerónimo Gutiérrez.

La cacique de Morteritos-Las Cuevas, Ingrid Aguilar Villacorta señaló, al finalizar la reunión, que “estuvimos presentes en el Ministerio de Salud los caciques de la puna de Belén, venimos a tratar el tema con el ministro a raíz de una nota que nosotros hicimos, tiempo atrás, donde solicitábamos se siga trabajando con respeto articuladamente con las comunidades, respetando el Convenio 169 y la consulta libre, previa e informada, a raíz de que fueron equipos médicos sin avisar a las máximas autoridades en las comunidades. Destaco que el ministro siempre ha trabajado con nosotros de manera articulada, respetando las autoridades comunitarias y es por eso que solicitamos que estos equipos médicos no vuelvan a territorio indígena sin hacer aviso y coordinar las actividades”.

La cacique Aguilar Villacorta continuó explicando que se reunieron con “la Dra. Barrionuevo, quien dejó en claro que no existe ninguna prohibición, ya que el malentendido se dio, porque a raíz de esta nota surgió una prohibición de entrada de los médicos a las comunidades, lo cual no era cierto, ya que no era un pedido de nuestra parte y tampoco hubo una directiva por parte del ministro que hiciera mención a esto. La Dra. Barrionuevo dejó en claro que no existe tal prohibición por parte del ministro y tampoco por parte de las comunidades comunitarias, de modo tal que se aclaró la situación y vamos a seguir trabajando en respeto y en diálogo como lo venimos haciendo hasta este momento”..

Al ser consultada sobre el pedido de la médica que se iba a establecer en la comunidad, dijo que “si, con la doctora Antonella Reinhartt, el tramite sigue en curso, va avanzando, ya está el expediente en Casa de Gobierno y estamos esperando que salga lo más pronto posible el nombramiento, para que ella pueda asistir a territorio indígena a trabajar con nuestras comunidades”.

Asimismo, afirmó, en relación a la asistencia por parte del Programa Lleguemos al Barrio que “estuvimos coordinando con la Dra. Barrionuevo la asistencia con el equipo médico del Lleguemos al Barrio, que irá a las comunidades de mayor altura en una primera etapa, es decir a las comunidades de La Angostura, Aguas Calientes y Carachi; y luego trabajará en las comunidades de Laguna Blanca, Corral Blanco y Morteritos”.