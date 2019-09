Benito Cerati reveló la frase de su padre que lo marcó para siempre

A pocos días de un nuevo aniversario de la muerte de Gustavo Cerati, uno de los músicos más queridos por los argentinos, su hijo Benito estuvo como invitado en el programa “PH Podemos hablar” y recordó cuál fue la frase que le dijo su padre y que lo marcó para siempre.

Durante el segmento Punto de encuentro, el joven que construye su propia carrera en la música de la mano de su banda Zero Kill, no dudó en pasar al frente cuando la consigna indicaba “avancen al punto de encuentro aquellos que tuvieron una charla padre e hijo que los marcó”.

“Tenía una relación muy linda con mis dos papás y nunca hubo una charla realmente marcada que digamos. Fueron como varios momentos y varias situaciones. Nunca un ‘sentémonos a hablar’ o alguna cosa así. En mi casa era todo muy relajado. Por ahí era un ‘tené cuidado con esto o lo otro’ o ‘te recomiendo esto o lo otro’, pero no había una cosa así pactada de sentarnos a hablar”, comenzó el joven.

Y continuó: “Me acuerdo que estaba preocupado por cómo me iba a ir cuando sea grande e hiciera lo que estoy haciendo ahora. Me acuerdo que le dije que le tenía miedo al ‘Síndrome Lennon’, y me dijo: ‘Si hay pasión, no hay error’. Eso es algo que recuerdo. Pero fue algo al pasar, no fue como una profecía, sino algo re tranquilo. Después, de grande, en estos años, rescaté eso que fue tan simple“.

Fue entonces cuando la actriz Inés Estévez, también presente en el programa agregó: “Qué frase genial”. Andy Kusnetzoff, por su parte, recordó una conversación que tuvo con Benito hace sólo unos días. “El otro día me contó Benito algo que me gustó mucho, que una de las frases que más me gusta a mí es ‘poder decir adiós es crecer’ (de la canción de Gustavo Cerati ‘Adiós’) y en realidad es de Benito. No de Gustavo”, reveló el conductor.

“Sí, pero tengo la confirmación que yo no entendía esa frase. ¿Viste cuando no entendés algo racionalmente y después cuando conectás emocionalmente con eso decís ‘ahora tiene otro sentido’?”, le respondió Benito.

