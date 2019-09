Respaldo de IMCa. a desocupados que aspiran a trabajar en la minería

La intersindical minera recibió la preocupación y el pedido de apoyo de parte de un grupo de desocupados de los departamentos Antofagasta de la Sierra y Belén, que aspiran a trabajar en la minería, con quienes promueve la realización de un próximo encuentro para analizar la problemática del empleo, a partir de las alternativas que brinda esta actividad productiva.

Con un documento donde expresan que “queremos trabajar en la minería”, la IMCa. se permite trasmitir en pronunciamiento de los desempleados “belichos”, para ponerlo en conocimiento de la comunidad en general, y, en particular de los pueblos vinculadas a este tipo de emprendimientos.

El texto

“Somos un grupo de personas desocupadas de Belén que queremos y necesitamos imperiosamente trabajar para llevar sustento a nuestras familias, para tener un presente y un futuro mejor, y vivir dignamente. Sabemos que esa dignidad solamente se consigue con un puesto de trabajo y es por eso que vemos con muchísimas preocupación lo que está pasando con un grupo menor que se opone a la actividad minera, que no dejan desarrollar a las comunidades y a las familias que sí apoyamos una MINERÍA SUSTENTABLE y CONTROLADA.

“Lamentablemente, la intolerancia y el fundamentalismo de estas personas llevaron a que hoy veamos con preocupación la paralización de algunos trabajos que se estaban llevando a cabo en el proyecto de litio en la Puna Catamarqueña que, de continuar con su crecimiento y expansión, será una fuente de trabajo real y concreta para muchos de nosotros.

El país está atravesando una situación muy difícil. Se cierran fábricas y comercios, desaparecen pequeñas empresas. Miles de argentinos y cientos de catamarqueños perdieron sus trabajos, otros tantos están precarizados y no se vislumbra que esto mejore en el corto plazo.

“Nosotros como Provincia tenemos una oportunidad única de generar trabajo y combatir la pobreza: la MINERÍA. Somos una provincia minera, nuestra tierra tiene esta riqueza, no la desaprovechemos. Asumámosla como una posibilidad de trabajo para nosotros y el bienestar de nuestros hijos, incluso con expectativas de progreso para nuestras futuras generaciones futuras.

“Es por eso que les pedimos a todos nuestros comprovincianos que no desperdiciemos este momento, no digamos NO por el NO mismo. Escuchemos, dialoguemos, nos involucremos para que podamos desarrollar una MINERÍA RESPONSABLE, que nos dé trabajo a todos para que podamos vivir decentemente.

“Tenemos ese derecho, nuestros hijos también lo tienen. QUEREMOS TRABAJAR y QUEREMOS TRABAJAR EN MINERÍA”. IMCa. (Intersindical Minera de Catamarca)