Hoy domingo se relanza la campaña: los spots de Macri, Fernández y Lavagna

La campaña electoral en medios de comunicación audiovisual comenzará oficialmente este domingo 22 de septiembre con la difusión de los nuevos spots de los candidatos presidenciales en los que el oficialismo vuelve al "sí se puede" que usó en 2017 y el peronismo adopta el "Argentina de pie". Como establece el cronograma electoral, 35 días antes de los comicios se da inicio a la campaña en medios de comunicación audiovisual, que se extenderá hasta el viernes 25 de octubre, cuando comenzará la veda electoral.

Para esta nueva etapa y con el objetivo de dar vuelta el resultado de las PASO, Juntos por el Cambio mostró recientemente un adelanto de su campaña audiovisual con un spot llamado "Somos". En el video no aparece el presidente Mauricio Macri ni ningún dirigente del oficialismo, sino imágenes de personas viajando, docentes, obreros, niños en las plazas.

Simultáneamente se deslizan frases como "somos optimistas", que apunta a levantar la moral tras la fuerte derrota del Gobierno en las primarias, y otras como "somos los que perseguimos un sueño, los que entendemos que esto lleva tiempo y que a veces esperar ese tiempo cuesta mucho", una alusión a la crisis económica que marca la campaña. No obstante, el spot cierra con la frase "Sí se puede" que el oficialismo usa desde la campaña presidencial de 2015 y que patentó como marca propia en las legislativas de 2017, pero ahora con una estética de hashtag de redes sociales.

Por su parte, el comando de campaña del candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, decidió mantener bajo reserva las imágenes del nuevo spot hasta el filo del inicio de la campaña audiovisual, aunque finalmente el ex jefe de Gabinete subió a sus redes sociales un video con el eslogan principal: "Argentina de pie". Se trata de un concepto que, si bien no se destacó en los spots y propagandas gráficas de la campaña para las primarias, sí fue utilizado por Fernández en casi todos los discursos que brindó durante esa etapa. A diferencia de Cambiemos, en el Frente de Todos aparece a lo largo de todo el video saludando a varios militantes y el relato en off es con la voz del propio candidato. Trabajo, jubilados, educación, hambre, crisis económica, deuda, son algunos de los temas que toca el spot. Sobre el final del video aparece la candidata a vicepresidenta, Cristina Kirchner, caminando junto a su compañero de fórmula.

Desde Consenso Federal también empezaron a mostrar el spot en las redes sociales. El equipo de Roberto Lavagna busca apelar al pasado recordando que el ex ministro de Economía estuvo en la salida de la crisis del 2001 y lo recuerdan con el eslogan "Sabemos hacerlo". "Esta película ya la viste, y sólo con Lavagna terminó bien", dice el video en el que aparecen todos los dirigentes más importantes del espacio: están Lavagna, Juan Manuel Urtubey, Graciela Camaño, Eduardo Bali Bucca, Matías Tombolini y Marco Lavagna, entre otros. "La Argentina retrocede. Cada día que pasa nos acercamos más al 2001. Las noticias de hoy, parecen ser las de ayer. Esta película ya la viste. Y sólo con Lavagna terminó bien", dice el video y finaliza: "Hoy como ayer, para salir de la crisis, Lavagna. Sabemos hacerlo". En las imágenes del video, se rememoran todos los hechos negativos hasta llegar al 2001. Aparecen desde la ex titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, hasta imágenes de La Cámpora y también el ex Secretario de Obras Públicas kirchnerista, José López, con los bolsos en el convento. (Fuente Perfil)