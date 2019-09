El conmovedor recuerdo de Maru Botana a su hijo Facundo a 11 años de su muerte

Pasó más de una década, pero para Maru Botana siempre seguirá siendo una fecha difícil la del 21 de septiembre, por más que en el aire se sienta la llegada de la primavera y los parques y plazas de todo el país se colmen de jóvenes celebrando "la estación del amor".

Es que un día como hoy pero hace 11 años la cocinera y conductora sufría el golpe más duro que la vida le puede dar a una madre: su sexto hijo, Facundo, falleció de muerte súbita a los seis meses.

Este sábado, a través de su cuenta en Instagram, Botana publicó una foto con el pequeño y la acompañó con un emotivo texto en este día tan especial para ella. "¡Qué difíciles son las fechas! Llegan y no hay manera de esconder esa angustia que siempre está anestesiada. Es imposible que no se me escapen las lágrimas o no me duela el corazón en estos días", comenzó con su mensaje la cocinera.

En ese sentido, escribió: "Pasan los años pero el dolor no se va nunca, lo vas llevando y seguís empujando para adelante, porque de eso se trata la vida. Te extraño mucho, Facu, y te pienso cómo serías , pero sé que estás en esta familia que amo con todo mi corazón".

En algunas horas el posteo superó los 80 mil "me gusta" y recibió comentarios de apoyo de otras figuras, como los cocineros Agustín Mallmann y Valeria Ramallo, y las Trillizas de Oro. Además de otras mujeres a las que le tocó vivir situaciones similares a la de Botana.

En marzo pasado, el día en que hubiera cumplido 11 años, la cocinera también le había dedicado un tierno mensaje a su pequeño: "Estás siempre en mi corazón y en mi mente deseando ver alguna señal. Hoy con el consuelo de que la abuela esté con vos encuentro más paz. Sos nuestro ángel que siempre está. Te extraño".

Facundo era el sexto hijo de Botana y su esposo, Bernardo Solá. Al momento de su muerte, en 2008, se encontraba al cuidado de su abuela, mientras sus padres estaban de vacaciones en Las Leñas. En una ocasión, en el programa que tenía por América, Cocinando para vos, contó qué fue lo que sucedió aquel día: "A las 4 de la mañana sonó el teléfono. Berni atendió, me miró y me dijo la peor noticia que alguien te pueda dar. Me abrazó fuerte y me dijo: 'Se murió Facu'".

"Yo sentí en ese momento que me desplomaba. No podía ser, alguien había entendido mal… Estábamos solos, los chicos dormían. En San Martín no había vuelos y teníamos que irnos ya a Buenos Aires. Bernardo fue a la recepción y comenzó a llamar a un remís para que nos viniera y buscar y, en silencio y con un nudo en la garganta, comenzamos a agarrar la ropa de a bollos y a hacer bolsos", contó.

Se subieron a sus autos y llegaron a Buenos Aires: "Todo en silencio. Fue terrible el momento en que les dijimos a los chicos, en el Día de la Primavera. Ellos lloraban sin parar. Mati nos decía. 'Ya no vamos a ser más seis'. Y yo le decía que sí. Llegamos a lo de mamá y la imagen de Facu era muy triste. Yo sentía que mi vida se había acabado".