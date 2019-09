El Trece acortó el horario de Mirtha pero la mandó a competir con Andy

Mirtha Legrand viene pidiendo a gritos un cambio de horario para sus programas. En realidad, lo que la diva quiere, y necesita, es tener menos horas de aire, ya que los sábados conde La Noche de Mirtha durante dos horas y cuarto, mientras que los domingos sus almuerzos duran tres largas horas.

"Tienen que arreglar el horario. No hay en la televisión argentina un programa de tres horas conducido por una sola persona sin panelistas. A mí me encanta hacer televisión, pero tres horas se hace demasiado extenso", expresó La Chiqui hace unos días, seguramente para presionar a las autoridades de El Trece haciendo público su reclamo.

La conductora puso el énfasis en el ciclo del domingo al mediodía, .negociación que ya se había dado en junio, pero que luego cambiaron por otra estrategia agregando un show musical.

¿Qué pasará el próximo fin de semana? Desde el canal que comanda Adrián Suar, que ya le había marcado la cancha a Mirtha pidiéndole que invite a Alberto Fernández, escucharon su reclamo a medias. Es que decidieron sacarle 15 minutos al programa de los sábados, pero haciendo empezar más tarde: de 20.30 a 22.30. Y esto tiene dos contras, ya que deberá volver a competir casi 30 minutos con Andy Kusnetzoff, y además termina más tarde, algo que justamente había sido parte de las charlas antes de comenzar la temporada de 2019.

Por otro lado, Almorzando con Mirtha Legrand no se mueve, y continuará de 13 a 16. ¿Lo habrá aceptado de buena gana la diva? ¿O comenzará una guerra fría con El Trece?

Vale mencionar que el reclamo se hizo más fuerte tras la muerte de su hermano, José Martínez Suárez. El pasado fin de semana, al aire, expresó su angustia y malestar físico. "Estoy un poco así, porque me duele la garganta. No me duele la garganta, estoy afónica. Desde que murió mi hermano me afectó muchísimo. Nos afectó a mi hermana y a mí muchísimo. Hemos vivido muchos años juntos. Un amor fraterno, maravilloso", contó en su programa.