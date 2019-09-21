Este domingo, corte de energía programado en la ciudad

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó que este domingo 22 de septiembre se procederá a interrumpir el servicio eléctrico en una parte del centro de la ciudad.
El corte comenzará a partir de las 8 y se extenderá hasta las 13 horas. A continuación, el comunicado de la empresa estatal:
HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:00 HORAS
SOLICITADO POR: EMPRESA DIMEN S.R.L.
DISTRIBUIDOR/S: ESQUIU 13,2kV
ALIMENTACIÓN: E.T. CATAMARCA
MOTIVO: IZAJE DE COLUMNAS METALICAS AºPº OBRA: “RECUPERACION DE FACHADA DEL VIEJO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA”. MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR SET SUBTERRANEA “RADIO ARMADOR” LB-009. REPOTENCIACION SETA LB-040 200kVA A 315kVA PRADO Y VICARIO SEGURA. HABILITACIÓN SET EDIFICIO CALLE REPÚBLICA. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV.
ZONA EN MT:
DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA EX HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA BIPASS ESCUELA SAN MARTIN Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS CALLE PRADO ESQUINA SARMIENTO.
USUARIOS RESIDENCIALES:
USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, UBICADOS EN BARRIO CENTRO EN LAS CALLES:
- CALLE SAN MARTÍN DESDE RIVADAVIA HASTA TUCUMAN
- REPÚBLICA DESDE RIVADAVIA HASTA TUCUMAN
- ESQUIU DESDE RIVADAVIA HASTA TUCUMAN
- ROJAS DESDE RIVADAVIA HASTA ITALIA
- PRADO DESDE TUCUMAN HASTA ALEM
- SALTA DESDE REPÚBLICA HASTA PERU
- TUCUMAN DESDE REPÚBLICA HASTA ROJAS
- VICARIO SEGURA DESDE PRADO HASTA ITALIA
- 9 DE JULIO DESDE REPÚBLICA HASTA ITALIA
- 25 DE MAYO DESDE SAN MARTÍN HASTA ITALIA