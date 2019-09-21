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Este domingo, corte de energía programado en la ciudad

La interrupción en la prestación del servicio eléctrico fue anunciada por EC SAPEM. Comenzará a partir de las 8 y se extenderá hasta las 13 horas..

La empresa Energía de Catamarca SAPEM informó que este domingo 22 de septiembre se procederá a interrumpir el servicio eléctrico en una parte del centro de la ciudad.

El corte comenzará a partir de las 8 y se extenderá hasta las 13 horas. A continuación, el comunicado de la empresa estatal:

 

HORARIO: ENTRE 08:00 Y 13:00 HORAS

SOLICITADO POR: EMPRESA DIMEN S.R.L.

DISTRIBUIDOR/S: ESQUIU 13,2kV

ALIMENTACIÓN: E.T. CATAMARCA

MOTIVO: IZAJE DE COLUMNAS METALICAS AºPº OBRA: “RECUPERACION DE FACHADA DEL VIEJO HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA”. MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR SET SUBTERRANEA “RADIO ARMADOR” LB-009. REPOTENCIACION SETA LB-040 200kVA A 315kVA PRADO Y VICARIO SEGURA. HABILITACIÓN SET EDIFICIO CALLE REPÚBLICA. MANTENIMIENTO GENERAL Y PODA LMT 13,2kV.

ZONA EN MT:

DESDE SECCIONADOR BAJO CARGA EX HOSPITAL SAN JUAN BAUTISTA HASTA SECCIONADOR BAJO CARGA BIPASS ESCUELA SAN MARTIN Y HASTA SECCIONADOR A CUCHILLAS CALLE PRADO ESQUINA SARMIENTO.

USUARIOS RESIDENCIALES:

USUARIOS RESIDENCIALES, LOCALES COMERCIALES, DESTACAMENTO POLICIALES, ANTENAS TELEFÓNICAS, UBICADOS EN BARRIO CENTRO EN LAS CALLES:

- CALLE SAN MARTÍN DESDE RIVADAVIA HASTA TUCUMAN

- REPÚBLICA DESDE RIVADAVIA HASTA TUCUMAN

- ESQUIU DESDE RIVADAVIA HASTA TUCUMAN

- ROJAS DESDE RIVADAVIA HASTA ITALIA

- PRADO DESDE TUCUMAN HASTA ALEM

- SALTA DESDE REPÚBLICA HASTA PERU

- TUCUMAN DESDE REPÚBLICA HASTA ROJAS

- VICARIO SEGURA DESDE PRADO HASTA ITALIA

- 9 DE JULIO DESDE REPÚBLICA HASTA ITALIA

- 25 DE MAYO DESDE SAN MARTÍN HASTA ITALIA

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