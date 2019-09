La tremenda confesión de Roly Serrano sobre su infancia que conmovió a todos

De público conocimiento es el talento y la trayectoria de Roly Serrano, pero no todo en su vida fue color de rosa. El actor habló como pocas veces de los padeceres que tuvo en los primeros años de su vida.

“Yo mucha veces hablo con gente que no conoce, que no sabe lo que es tener hambre, no saben lo que es te duela la panza y que muchas veces me metí un pedazo de cartón para que me deje de doler la panza“, afirmó en el programa El Debate.

Con respecto a esos momentos, destacó la figura de su padre: “Mi viejo me enseñó a trabajar con las manos, a cortar una madera, a clavar un clavo, me quedó marcado toda la vida”.

El actor hizo una reflexión sobre los bajos salarios que reciben muchas personas en Argentina: “Hay generaciones de personas que no conocen la cultura del trabajo porque nunca como sociedad hemos crecido de tal manera de que todos pudieran tener la misma posibilidad, de que el trabajo les rinda por lo menos como para vivir dignamente de tener su trabajo, ganar su plata y con eso dar de comer a su familia, mandar a sus hijos a la escuela, ya no existe eso”.

Rating Cero